Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ocak 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,22 değer kazanarak 11.638,92 puana çıktı.

5.01.2026 14:20:180
Cuma günü 11.498,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 140,54 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.638,92 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.510,19 puanı, en yüksek 11.675,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 3,17 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken, 38'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding ile Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 435 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,74, bileşik getirisi yüzde 36,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 156,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0450 liradan, avro 50,3230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,4 artışla 4 bin 435 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 60,7 dolardan işlem görüyor.

