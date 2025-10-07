Çiftçiye büyük destek: 3,15 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında eylül ayında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

7.10.2025 14:34:280
Paylaş Tweet Paylaş
Çiftçiye büyük destek: 3,15 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Doğal afetler ve riskler karşısında üreticinin emeğini koruduklarına işaret eden Yumaklı, "Eylül ayında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, eylülde zirai don için 1,1 milyar lira, dolu ve fırtına için 400 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 650 milyon lira ve köy bazlı verim sigortası kapsamında da 1 milyar lira ödeme yapıldı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

DTÖ küresel büyüme öngörüsünü yükseltti

DTÖ küresel büyüme öngörüsünü yükseltti

Hazine, 5 yıllık tahville 42,2 milyar TL borçlandı

Hazine, 5 yıllık tahville 42,2 milyar TL borçlandı

Bankalardaki mevduat 25 trilyon lirayı buldu

Bankalardaki mevduat 25 trilyon lirayı buldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Ekim 2025)

Türk lirasıyla dış ticaret rekor kırdı

Türk lirasıyla dış ticaret rekor kırdı

Türkiye'nin ihracat beklenti endeksi geriledi

Türkiye'nin ihracat beklenti endeksi geriledi

Yorum Yaz