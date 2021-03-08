Profesyoneller için yeni telefon seçenekleri

Peki yeni nesil telefonlar arasında tercih edilebilecek, iş dünyasında da güçlü özellikleriyle beğeni kazanabilecek telefonlar hangileri.

İş dünyasında hem son teknoloji ürünü telefonlar yoğun ilgi görürken hem de bazen sadece iş aramaları için kullanılan ikinci bir hattı çalıştırmak için basit tuşlu telefon modellerine de ihtiyaç olabiliyor.

Gelişmiş bir telefon arayanlar ise bu dönemde iki farklı model gözümüze çarpıyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Realme 7 Pro.

Peki bu iki telefonun özellikleri, yetenekleri neler? Hangisi sizin için daha uygun?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro, tasarımıyla güzel görünen bir telefon. Telefonda arka yüzey tamamen cam malzemeye sahip ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Telefonda tasarım anlamında en dikkat çekici değişiklik kamera alanında karşımıza çıkıyor. Kamera, Note 8 Pro'da da ortada yer alsa da, dikey olarak konumlandırılmıştı. Bu telefondaysa kare biçiminde bir kamera kurulumuna gidilmiş.

Note 9 Pro'da parmak izi sensörü, kenardaki güç tuşu ile birleştirilmiş. Bizce bu değişiklik gayet olumlu. Zira Note 8 Pro'da parmak izini ararken, kameraları kirletebiliyordunuz. Şimdi ise öyle bir dert yok, hem de yerini bulmak çok daha kolay. Ayrıca sensörün tepki süresini de gayet beğendiğimizi söyleyelim. Kilidi çok hızlı şekilde açabiliyorsunuz. Bu arada telefonda bir diğer güvenlik yöntemi olarak yüz tanıma özelliği de mevcut durumda. Note 9 Pro'da çift SIM kart desteği mevcut. Slotta ayrıca microSD kart için bir yer de var. Yani hem iki hattınızı hem de microSD kartınızı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Redmi Note 9 Pro, ekran büyüklüğü dışında selefinin üzerine pek koyamayan bir telefon oluyor. Ekran büyüklüğü 6.67 inç olurken, çözünürlük de 1080x2400 piksel şeklinde. Bu çözünürlük orta menzilli telefonlar arasında oldukça yaygın durumda. Buna bağlı olarak da selef modeldeki gibi 395 ppi piksel yoğunluğu korunmuş ve panel de yine IPS LCD şeklinde.

Redmi Note 9 Pro'da ana kameramız yine 64 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. f/1.9 diyaframlı bu ana kamera, 0.8 mikrometre faz algılamalı otofokus destekli bir lense sahip durumda. Telefonda 64 MP'lik çekim yapmak istediğinizde, kamera arayüzünden bu ayarı yapmanız gerekiyor. Arayüzde alt kısımdaki noktaları kullanarak da diğer kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Telefondaki geniş açılı kamera, 8 MP ve f/2.2 diyaframa sahip. Bu kamera ile 119 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebilirken, derinlik sensörü fiziksel olarak yine 2 MP şeklinde kamera diziliminde karşımıza çıkıyor. Son kamera ise makro çekimler için 5 MP şeklinde yer alıyor.

Ön kamerada ise önemli değişiklik negatif yönde olmuş. Note 8 Pro'da 20 MP'lik bir sensör varken, Redmi Note 9 Pro'da ön kamera 16 MP şeklinde karşımıza çıkıyor.

Realme 7 Pro

Türkiye'deki en genç akıllı telefon markalarından biri olan realme, arka arkaya birbirinden iddialı modelleri kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Daha önce amiral gemisi özellikleri orta segment telefon fiyatına kullanıcılarla buluşturan realme 6 ailesinden sonra marka, şimdi de en yeni model realme 7 ile selefinin elde ettiği başarıyı bir adım ileri taşımaya kararlı görünüyor.

İlk olarak kişisel güvenlik özelliklerine bakacak olursak selefinden farklı olarak realme 7 Pro'da parmak izi okuyucu ekran altına taşınmış. Yeni nesil ışık sensörü Goodix ile izleme ve tanımlama hızı ve doğruluğu da oldukça iyileştirilmiş. Elbette ayrıca alternatif olarak kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de telefonda yer alıyor. Fiziksel güvenlik konusunda ise realme 7 Pro su geçirmez üç katmanla donatılmış ve bu konuda telefonu her koşulda gönül rahatlığı ile kullanabiliyorsunuz.

realme 7 Pro'da 4'lü kamera bölgesi yine sağ üst bölümde yer alıyor. Selefinden farklı olarak dikey dizilim yerine güncel popüler tasarım anlayışı olan daha geniş dikdörtgen alan tercih edilmiş. Sol tarafta ses tuşlarının hemen üstünde yer alan kart çerçevesi ayrı ayrı 2 SIM ve microSD kart olmak üzere tam 3 yuva sunuyor. Böylece aynı anda hem 2 hattınızı de hem microSD kartınızı kullanabiliyorsunuz. Alt bölümde 3.5 mm kulaklık girişinin olması kablolu kulaklık tercih edenler için sevindirici bir haber. Bu bölümde USB-C portuna ek olarak hoparlör mazgalını da görüyoruz.

Super AMOLED tam ekranın boyutu 6.4". LCD ekrana kıyasla, görüntü kalitesi ve güç verimliliğinde daha iyi performans gösteren AMOLED ekran aynı zamanda ekran içi parmak izi sensörüyle daha uyumlu. Boyutuyla geniş bir ekrana sahip olmasına karşın, ekran kenar çerçevelerinin de yeterince inceltilmesiyle beraber %90,8 ekran/gövde oranına sahip kompakt bir kasaya kavuşturulan telefon, hem tek elle rahat kullanılabilecek bir model oluyor, hem de geniş bir görüntü alanı sağlıyor. Telefonun çözünürlüğü 1080x2400 piksel (FHD+) ve 20:9 ekran en-boy oranına sahip. 411 ppi ve 585 nit ekran parlaklığına da ulaşabilen telefon, %98 NTSC renk gamı ile birlikte gerçekten de çok canlı görüntüler üretebiliyor. Ön kamera ekran içine yerleştirildiği için de tam ekran görüntü alınabiliyor.

realme 7 Pro, Android 10 işletim sistemini ve elbette arayüz olarak da realme'nin kendi ürünü olan gayet sade ve işlevsel realme UI yazılımının kullandığını görüyoruz.

64MP ana kameraya, 8MP 119° ultra geniş açılı lens, makro ve bir de siyah&beyaz portre lensi eşlik ediyor. Telefondaki ana kamera modülü Sony IMX682 sensöre dayanıyor. 1/1.73"lik büyük boyutlu sensör, 64MP çözünürlüğe sahip ve Quad Bayer filtresi kullanıyor.