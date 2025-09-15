VakıfBank’tan genç voleybolculara destek

VakıfBank, yeni projesiyle Bosna Hersek’te de bu yapıyı sürdürerek yeni yetenekleri voleybola kazandırmayı amaçlıyor. VakıfBank, Bosna Hersek’teki yeni projesi ile 2 bin kız çocuğuna eğitim veren 38 voleybol okuluyla stratejik iş birliğine giderek Türk ve Bosna Hersek voleyboluna olan katkısını büyütecek.

Proje 13 Eylül Cumartesi günü Novi Travnik’te gerçekleştirilen, 38 okuldan bin 500 kız çocuğunun katıldığı dev etkinlikle duyuruldu. Etkinliğe Türkiye’den VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Yönetim Kurulu üyeleri, VakıfBank Spor Kulübü yöneticileri, kulüp genel menajeri Banu Can Schürmann, kulüp altyapı menajeri Melis Gürkaynak, antrenörler ile kaptan Zehra Güneş ve sporcular Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Aylin Sarıoğlu Acar, Nehir Kurtulan katıldı.

Etkinliğe Bosna Hersek’ten Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçilisi Emin Akseki, Novi Travnik Belediye Başkanı Stjepan Dujo, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Ali Osman Kuşakçı, ve EUFOR BH Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa Çetin Çelik katıldı.

“Saraybosna’daki okulumuzda Bosna Hersek’li yüzlerce gencimize dokunduk”





Etkinlikte yaptığı konuşmada VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Voleyboldaki başarılarımızı Bosna Hersek’te de devam ettirmek için 2018 yılından bu yana bir proje yürütüyoruz. Saraybosna’da bulunan okulumuzda bugüne kadar Bosna Hersek’li yüzlerce gencimize dokunduk. Bu okulumuzda öne çıkan, profesyonel voleybolcu olma ışığını gösteren 10 kızımızı, İstanbul’a götürdük ve denemeye aldık. Önümüzdeki sezon 5 kızımız, alt yaş takımlarımızda forma giyemeye devam edecek. Türkiye’deki arkadaşlarına sunduğumuz tüm imkanları kendilerine sunuyoruz. Türkiye’nin en iyi okullarından birinde eğitim almalarını ve VakıfBank Spor Sarayı’nda bulunan lojmanlarımızda konaklamalarını sağlıyoruz. Sağlık ve yaşam giderlerini karşılıyoruz. Kısacası Kayseri’den, Mersin’den, Samsun’dan gelen kızlarımıza baktığımız gibi Bosna Hersek’ten gelen kızlarımıza da gözümüz gibi bakıyoruz. Evlatlarını bize emanet eden ailelerinin de gönüllerini ferah tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu iş birliğinin Türk ve Bosna Hersek sporuna eşsiz katkılar yapacağına inanıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçilisi Emin Akseki yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Bosna Hersek için anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Türk ekonomisinin lokomotiflerinden VakıfBank, 40 yıldır Türk sporuna verdiği benzersiz katkılarla bizi gururlandırmaktadır. Dünyanın en başarılı kadın voleybol takımı olan VakıfBank, elde ettiği kupalar ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'nin küresel vizyonunu en iyi temsil eden markalardan biri haline gelmiştir” dedi. Akseki, “Avrupa'da spor okulu açan ilk voleybol kulübü olan VakıfBank'ın bu girişimde Bosna Hersek'i tercih etmesi çok anlamlı olmuştur. Bu iş birliğinin hem Türk hem de Bosna Hersek sporuna eşsiz katkılar yapacağına inanıyoruz. VakıfBank Spor Kulübü'ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.