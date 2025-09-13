Dün 3 şirketten sermaye artırımı kararı geldi (12 Eylül 2025)

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS), Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. ve Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) dün SPK'ya sermaye artırımı başvurusu yaptığını KAP'a bildirdi.

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim:

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda

1- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapımızın güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 194.529.076 TL'den 484.305.475 TL'ye (%148,96302 oranında) artırılmasına,

2- Artırılan 289.776.399 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden payların, 28.977.639.900 adet nama yazılı, borsada işlem gören nitelikte ve imtiyazsız pay olarak oluşturulmasına,

3- Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 10 TL olarak belirlenmesine,

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 10 TL'den düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

6- Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu sermaye artışından elde edilecek fonun, finansal borçların azaltılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) dün (12 Eylül) SPK'ya bedelli sermaye artırımı başvurusu (Yüzde 42,85714) yaptığını KAP'a bildirdi. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle oldu:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.08.2025 tarihli kararı çerçevesinde;

Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 10.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 7.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %42,85714 oranında nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 3.000.000.000 TL artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 3.000.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 3.000.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine, 3.000.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı kapsamında pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.09.2025 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. dün (12 Eylül) SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna (Yüzde 900) ilişkin KAP'a açıklamada bulundu. Dün yapılan açıklamada paylaşılan bilgiler ise şöyle oldu:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.000 TL (birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 900.000.000 TL (Dokuzyüzmilyon Türk Lirası) tutarında (% 900 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (Birmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması neticesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine,

2. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilen sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

3. Tadil tasarısına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirketimiz imza sirküleri uyarınca temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.