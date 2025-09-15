Henkel'den ikinci çeyrek bilanço değerlendirmesi

Henkel'in Grup düzeyinde satışları 2025 yılının ilk yarısında 10,402 milyar Euro tutarında gerçekleşti. Faaliyet karı ise (VFÖK)* 1,614 milyar Euro'ya ulaştı (yüzde +0,2 artış). Henkel CEO'su Carsten Knobel düşüncelerini, "Organik satış büyümesindeki artış her iki iş biriminden de kaynaklanırken, Tüketici Markalarının miktar büyümesinde görülen art arda gelen artış özellikle dikkat çekicidir. Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi ise, ilk altı ayda fiyat ve miktardaki dengeli gelişim sayesinde pozitif organik satış büyümesi elde etti” sözleriyle dile getirdi.

2025 Mali Yılı İçin Öngörü Güncellendi

Henkel, 2025'in ilk yarısında elde edilen iş performansına ve yılın geri kalanına ilişkin öngörülere dayanarak, 2025 mali yılına ilişkin beklentilerini güncelledi. Carsten Knobel öngörü hakkında görüşlerini "2025 mali yılı için daha fazla karlı büyüme bekliyor ve yılın ikinci yarısında satışlarda daha güçlü bir artış öngörüyoruz. Güncellenen öngörü Henkel'in yıl boyunca iş gelişimine yönelik mevcut pazar beklentileriyle genel olarak örtüşüyor." şeklinde ifade etti. Henkel, bu mali yıl için organik satış büyümesinin yüzde 1,0 ile 2,0 aralığında olmasını bekliyor.

2025'ün İlk Yarısında İş Birimlerindeki Gelişmeler

Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimindeki satışlar 2025'in ilk yarısında organik olarak yüzde 1,2 oranında artmıştır (2. Çeyrek: yüzde 1,3). Bu artışın nedeni fiyat ve miktardaki dengeli olumlu gelişmedir. Nominal olarak satışlar 5,416 milyar Euro'ya ulaşmıştır. Yapıştırıcı Teknolojileri iş biriminin yılın ilk yarısındaki pozitif organik satış büyümesi, esasen satışlarda yüzde 2,8'lik (2. Çeyrek: yüzde +2,5) iyi bir organik artış yakalanan Mobilite ve Elektronik iş alanından kaynaklanmıştır. Ambalajlama ve Tüketici Ürünleri iş alanı istikrarlı bir organik satış büyümesi kaydetmiştir (2. çeyrek: yüzde +0,4). Nalburiye, İnşaat ve Profesyonel iş alanı yüzde 0,6 (2. çeyrek: yüzde +0,8) seviyesinde organik satış büyümesine ulaşmıştır. Düzeltilmiş satış karı (düzeltilmiş VFÖK marjı) bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 17,0 seviyesine kıyasla yüzde 17,2'ye yükselmiştir.

Tüketici Markaları iş birimi, 2024 yılının ilk yarısına kıyasla iyi bir fiyat gelişimi yakalamıştır. Yılın ilk yarısında Çamaşır ve Ev Bakım iş alanındaki Ev Bakım iş kolu, temel olarak Bulaşık kategorisindeki çok güçlü organik satış büyümesinin etkisiyle pozitif organik satış büyümesi sağlamıştır. Saç iş alanı yılın ilk altı ayında yüzde 0,9 oranında pozitif bir organik satış büyümesi elde etmiştir (2. Çeyrek: yüzde +3,2). Düzeltilmiş satış kazancı (düzeltilmiş VFÖK marjı) önemli bir artışla bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 14,3 rakamına kıyasla yüzde 15,3'e yükselmiştir.

Amaca Yönelik Büyüme Gündemi’nde Mesafe Kat Edildi

Henkel, 2025 yılının ilk yarısında, amaca yönelik büyüme gündeminin stratejik önceliklerini başarıyla uygulamaya devam etmiş ve iyi bir ilerleme kaydetmiştir.

Yapıştırıcı Teknolojileri iş biriminde Henkel'in mobilite, bağlanabilirlik, dijitalleşme, kentleşme ve sürdürülebilirlik gibi global trendlere net bir şekilde odaklanması, zorlu bir pazar ortamında rekabet gücünü ve dayanıklılığını artırmasına yardımcı olmaktadır. Henkel, Tüketici Markaları iş biriminde portföyüne daha fazla odaklamıştır. İlk 10 marka şu anda satışların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturmaktadır. İkinci çeyrekte bu ilk 10 marka, fiyat ve miktarda dengeli bir pozitif gelişim göstererek yüzde 3'ün üzerinde organik satış büyümesi kaydetmiştir.

Henkel, rekabetçiliğini daha da artırmak için cazip iş alanlarında güçlü inovasyonlara odaklanmaktadır. Bu hamleler, 2025 yılının ilk yarısında her iki iş biriminin de büyümesine katkıda bulunmuştur. Yapıştırıcı Teknolojileri iş biriminde Henkel, sürdürülebilir ve müşteri odaklı inovasyonlara net bir şekilde odaklanarak metal ambalaj işinde yüksek tek haneli büyüme elde etmiş ve böylece pazarın üzerinde bir performans göstermiştir. Bu segmentten verilebilecek örneklerden biri, pazarda bir ilk olan, düşük sıcaklıkta kullanılabilen ve az köpüren teneke kutu temizleyicisidir. Bu yenilik, önemli ölçüde enerji tasarrufu ve yüzde 25'e kadar daha az su tüketimi ile verimli ve sürdürülebilir içecek kutusu üretimini mümkün kılmaktadır. Tüketici Markaları iş biriminde, yeni marka Creme Supreme'in yeni pazarlara da sunulması, ikinci çeyrekte Tüketiciye Yönelik Boyalar kategorisinin önemli ölçüde büyümesine katkıda bulunmuştur. Creme Supreme, yenilikçi bağlanma teknolojisine sahip ilk bakım yapan saç boyasıdır. Mikro bağlar sayesinde saç yapısını güçlendirir ve saç liflerini daha iyi bir şekilde bir arada tutar. Ayrıca saçı saran koruyucu bir tabaka oluşturarak kırılmaları önler.

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, "2025 mali yılına yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra, ikinci çeyrekte özellikle tüketici iş birimlerimizde önemli bir gelişme kaydetmeyi başardık. Aynı zamanda, her iki iş biriminde de karlılığı güçlü bir şekilde arttırmaya devam ettik. Uzun vadede daha da iyi konumlanmak ve daha rekabetçi olmak için bu değişimi sürdüreceğiz. Henkel'i başarılı bir gelecek için dönüştürüyoruz ve net bir stratejiyle daha da karlı büyüme için doğru yoldayız" şeklinde sonlandırdı.