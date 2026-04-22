Prysmian, dünyanın ilk negatif karbon ayak izine sahip kablosunu geliştirdi

Prysmian, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik geliştirdiği inovasyonla, dünyanın ilk negatif karbon ayak izine sahip kablosunu hayata geçirdi. “Cradle-to-gate” yaklaşımıyla tasarlanan bu yeni nesil kablo, üretim sürecinde ortaya çıkan emisyonlardan daha fazlasını dengeleyerek net negatif karbon ayak izi sunuyor. Geliştirilen teknoloji, mevcut şebeke altyapılarına entegre edilebilirken aynı zamanda iklim üzerinde pozitif etki yaratmayı hedefliyor. Prysmian, bu yeniliği 2026 yılının ikinci yarısında Power Grid iş kolunda devreye almayı planlıyor.

Enerji ve telekomünikasyon kablo sistemlerinde dünya lideri Prysmian, sürdürülebilirlik alanında sektöre yön verecek önemli bir adım attı. Şirket, karbon emisyonlarını azaltmanın ötesine geçerek, üretim sürecinde net negatif karbon ayak izi sunan ilk kabloyu geliştirdi. Patent başvurusu sürecinde olan bu teknoloji, Prysmian’ın ileri mühendislik ve yenilikçi malzeme yaklaşımını bir araya getirerek iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor.

İklime pozitif etki yaratan inovasyon

Yeni nesil kablo, “cradle-to-gate” yaklaşımı kapsamında ham madde tedarikinden üretim aşamasına kadar tüm süreçlerde karbon dengesini negatif seviyeye taşıyacak şekilde tasarlandı. Ürün, gelişmiş mühendislik çözümleri sayesinde elektriksel ve mekanik performanstan ödün vermeden optimize edilmiş bir kablo mimarisi sunuyor. Aynı zamanda biyopolimerler ile düşük karbonlu ve geri dönüştürülmüş malzemelerin birleşimi sayesinde karbon ayak izini azaltmakla kalmayıp negatif seviyeye indiriyor.

Prysmian Türkiye CEO’su Daniele Mazzarella konuyla ilgili şunları söyledi:



“Enerji dönüşümünün hız kazandığı günümüzde, karbon emisyonlarını azaltmak artık bir tercih değil zorunluluk. Prysmian olarak geliştirdiğimiz bu teknolojiyle karbon nötrlüğünün de ötesine geçerek, dünyanın ilk negatif karbon ayak izine sahip kablosunu hayata geçirdik. Bu inovasyon, iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlarken, sektörümüzde üretimin iklim üzerindeki rolünü yeniden tanımlıyor.”

Prysmian, bu teknolojiyi ilk olarak enerji iletimine yönelik Power Grid projelerinde devreye almayı ve mevcut şebeke tasarımlarına entegre etmeyi hedefliyor.