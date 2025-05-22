Renault Group Türkiye'de üst düzey atama

Lionel Jaillet, 1 Temmuz itibarıyla Renault Group Otomotiv AŞ’nin Türkiye CEO’su olarak göreve başlayacak.

Jaillet’in, Renault S.A.S.’yi temsilen Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ve MAIS Motorlu Araçlar İmal ve Satış AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne aday gösterilmesi de planlanıyor.

Yeni görevinde Renault Marka CEO’su Fabrice Cambolive’e bağlı olarak çalışacak olan Lionel Jaillet, Renault Group’un Türkiye’deki uzun soluklu iş ortağı Oyak Grubu ile yakın iş birliği içinde, şirketin ülkedeki faaliyetlerini ve etkisini daha da büyütmeye odaklanacak.

Jaillet, bu görevde Renault Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Başkan Yardımcılığı’na atanan Jan Ptacek’in yerini alacak.

Grenoble-Alpes Yönetim Okulu’ndan onur derecesiyle mezun olan Lionel Jaillet, işletme yüksek lisans derecesine sahip. 1999 yılında Michelin’den Renault Group’a katılan Jaillet, o tarihten bu yana Ürün ve Programlar, Satış ve Pazarlama, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme alanlarında birçok üst düzey görevde bulundu. 2020 yılında Renault Group’un dönüşüm stratejisi olan Renaulution planının temelini oluşturan “The Source” programının ilk mezunları arasında yer aldı. Ardından Dacia markasında Ürün Performans Başkan Yardımcısı olarak önemli dönüşüm adımlarını yönetti. 2023 yılında CMF-A/A+ platform portföyünün Küresel Program Lideri olarak Latin Amerika (Kwid), Hindistan (Kiger/Triber) ve Çin (Spring) bölgelerindeki operasyonları yönetti.

Renault Group Türkiye Hakkında

Renault Group, Türkiye’deki faaliyetlerine 1968 yılında Oyak Grubu ile kurduğu ortaklıkla başladı. Bursa’daki Oyak Renault fabrikası, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Renault ve Dacia markaları Türkiye binek araç pazarında lider markalar arasında yer alırken, Alpine markası ise 2024 yılında pazara sunuldu.

Renault Group Hakkında

Renault Group, yeniden şekillenen mobilite anlayışının öncüsü konumunda bulunuyor. Nissan ve Mitsubishi Motors ile kurduğu güçlü ittifakın yanı sıra elektrifikasyon alanındaki benzersiz uzmanlığıyla öne çıkan grup; Renault, Dacia, Alpine ve Mobilize olmak üzere dört tamamlayıcı markasıyla sürdürülebilir ve yenilikçi mobilite çözümleri sunuyor. 2024 yılında 114 ülkede toplam 2,265 milyon araç satan Renault Group, dünya genelinde 98.000’den fazla çalışanıyla mobiliteyi insanların yakınlaşması için bir araç haline getirmeyi hedefliyor.