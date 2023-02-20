Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisine maliyeti: 100 milyar avro

Alman Ekonomi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ardından yaşanan enerji krizinin 2022'de Alman ekonomisine maliyetinin 100 milyar avro olduğunu bildirdi.

20.02.2023 16:21:130
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Alman ekonomisine maliyeti: 100 milyar avro

Fratscher, Alman basınına yaptığı açıklamada, diğer Avrupa ülkelerine oranla Almanya'nın Rus gazına daha fazla bağımlı olduğunu ve bu nedenle savaştan ülke ekonomisinin daha fazla etkilendiğini belirtti.

Enerji krizinin devam etmesi durumunda Almanya'nın ekonomik kaybının artacağı uyarısında bulunun Fratscher, Rusya-Ukrayna Savaşı ve beraberinde hızla büyüyen enerji krizinin ülke ekonomisine 2022'de 100 milyar avro zarar verdiğini ve bu tutarın gayri safi milli hasılanın yüzde 2,5'ine denk geldiğini kaydetti.

Sanayisi ciddi oranda doğal gaza bağımlı bulunan Almanya, 2021'de yaklaşık 142 milyar metreküp gaz ithal etmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Şubat'taki 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda, ülkesinin Ukrayna'nın kıta Avrupası'ndaki en büyük askeri destekçisi olduğunu vurgulayarak, "Almanya'nın Ukrayna'ya desteği uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı" değerlendirmesini yapmıştı.

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