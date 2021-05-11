Shell istasyonlarına artık yayalar da geliyor

Markette hızla büyüdüklerini söyleyen Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, istasyon marketlerine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Aslı Sözbilir / asozbilir@capital.com.tr

Ahmet Erdem, ‘Türkiye’de sektördeki en geniş premium market ağı olan Shell Select market sayımız 2019’da 450 iken 2020’de 600’e ulaştı. Burada 2 bine yakın farklı ürün sunuyoruz. 2021 sonuna kadar 700 Shell Select’e ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl özellikle gıda tarafında hızlı şekilde devam ediyoruz. Kendi gıda ve içecek markamız “deli2go” ile beraber marketlerimizde hem standartları iyileştiriyoruz hem ürün portföyünü geliştiriyoruz. İstasyonda hazırlanan, sıcak satışa sunulan unlu gıdalarımızın ötesinde çiğ köfte dürümü bile alabiliyorsunuz. Pandemide diğer iş yerlerinin kapanmasıyla istasyon marketlerine talep arttı. Ürün ve servis kalitesi arttıkça birçok istasyonumuza artık yaya olarak da müşteri geliyor’ diye konuştu.

Türkiye’de yaklaşık 1.100 istasyonda her gün 500 binin üzerinde taşıta ve 1 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veren şirket, pandemi ve petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık nedeniyle 2020 sonunda büyüme hedeflerinin yüzde 10 gerisine düştü. Ancak 2021’de toparlanma bekliyor. Akaryakıt işinde yılı piyasanın yüzde 4-5 üzerinde kapatmayı hedefleyen şirket, diğer iş kollarında da piyasanın üzerinde bir büyüme öngörüyor.

Uzun vadede gözü kulağı Batı Karadeniz’de TPAO ile yaptığı doğal gaz-petrol arama çalışmalarında olan Shell Türkiye’nin orta vadeli hedefinde ise doğal gaz ve elektrikte büyümek var. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, “Doğal gaz ve elektrik, enerjideki dönüşümün bir parçası olarak Türkiye’de büyümek istediğimiz alan. Fırsatları değerlendireceğiz” diye konuşuyor.

ODAK KONULAR

Ahmet Erdem, ‘Şu anda odaklandığımız proje Karadeniz’deki derin deniz arama projemiz. TPAO ile Karadeniz’deki en batıdaki parselde bir ortak girişimimiz var. 2012’de başlayan bir iş ve 2015’te bir derin deniz kuyusu açıldı. Bununla beraber Shell Bulgaristan olarak Bulgaristan’a ait bir sonraki parselde bir arama çalışması yaptık. Oralardan elde edilen bilgiler çerçevesinde yakın zamanda TPAO ile beraber tekrar bir sismik çalışma yapıldı. Şu anda onun teknik çalışmaları devam ediyor. Yapılan keşif Türkiye için çok önemli ve Karadeniz’de özellikle aramanın devam etmesi önemli görülüyor. Burada TPAO ile beraberce teknik değerlendirmeler sonunda alınacak kararlara göre hareket edeceğiz’ dedi.

Nisan 2021 sayısındaki röportajın devamı için tıklayın