'İyi bir yıl olmadı zararla kapattık'

“FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”



AVRUPA’DA İLK 5’TE Shell’in global portföyünde Türkiye’nin konumu iş kolu bazında değişiyor ama Avrupa’daki ülkelere baktığınız zaman ilk 5’teyiz. Enerji yollarının üzerinde büyüyen bir pazar olması nedeniyle Shell’in önem verdiği bir ülke. Zaten bu kadar geniş bir iş portföyümüzün olması ve bunlardaki büyüme hevesimiz de bunun bir yansıması. Zor dönemler gelişmekte olan her ülkede oluyor. Ancak Türkiye’de her birinin sonunda ekonomimizin toparlandığını görüyoruz. Bu dönemin sonunda da Türk ekonomisinin gelişmeyi sürdüreceğine inancımız tam. Yatırıma ve büyümeye devam edeceğiz.

ODAK KONULAR Akaryakıt ve maden yağı odağımızda diyebiliriz ama arama tarafımız da bizim için önemli. Özellikle Karadeniz’deki projemiz göz bebeğimiz, orada da büyüyeceğiz. Türkiye’de her alanda büyümek istiyoruz. Shell iş portföyünü dinamik olarak gözden geçiren bir şirket. Dolayısıyla büyümeyi düşündüğümüz alanlarda portföy açısından cazip bir şey olursa tabii değerlendirilir. Ama şu anda bir inorganik girişimimiz yok.

İLGİ ALANI Doğal gaz ve elektrik enerjideki dönüşümün bir parçası olarak Türkiye’de büyümek istediğimiz alan. Şu an oradaki mevcudiyetimiz istediğimiz boyutta değil, dolayısıyla orada fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama diğer iş kollarımızda da piyasa üzerinde büyüme hedefini sürdüreceğiz.