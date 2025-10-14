ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'li yatırım bankalarından JPMorganChase, Citigroup, Goldman Sachs ve Wells Fargo 2025'in üçüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorganChase'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 47,1 milyar dolara çıktı. Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 43,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 yükselerek 14,4 milyar dolara ulaştı. JPMorganChase, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 12,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da üçüncü çeyrekte 5,07 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,37 dolar seviyesindeydi.

- "Belirsizlik seviyesi yüksek kalmaya devam ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorganChase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, piyasalarda artan müşteri faaliyetleri ve finansman talebinden yararlanmaya devam ettiklerini belirterek, üçüncü çeyrekte piyasalardan elde edilen gelirin yaklaşık 9 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Özellikle istihdam artışında bazı zayıflama belirtileri görülse de ABD ekonomisinin genel olarak dirençli kalmaya devam ettiğini vurgulayan Dimon, "Ancak, karmaşık jeopolitik koşullar, gümrük vergileri ve ticaret belirsizliği, yüksek varlık fiyatları ve inatçı enflasyon riski nedeniyle belirsizlik seviyesi yüksek kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Citigroup'un net karı yüzde 16 yükseldi

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 3,8 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 1,51 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 20,2 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

- Goldman Sachs'ın net karı yüzde 37 arttı

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 4,1 milyar dolara yükseldi. Bankanın 2024'ün aynı dönemindeki net karı 3 milyar dolar olmuştu.

Kurumun 2024'ün üçüncü çeyreğinde 8,40 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 12,25 dolara ulaştı.

Goldman Sachs'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 15,2 milyar dolara yükseldi.

Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 12,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

- Wells Fargo'nun net karı yüzde 9 yükseldi

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 21,4 milyar dolara ulaştı. Banka, geçen yıl üçüncü çeyrekte 20,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 9 artışla 5,6 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın üçüncü çeyreğinde 1,66 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2024'ün aynı döneminde 1,42 dolar seviyesindeydi.