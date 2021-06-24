Socar Türkiye CEO’su Gahramanov: Karadenizdeki rezervin çıkarılmasında katkıya hazırız

Türkiye'nin Karadeniz'de kendi rezervlerini bulmasıyla ilgili olarak, Socar Türkiye CEO’su Gahramanov, ‘Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin çıkarılmasında katkıya hazırız’ dedi.

Socar Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, İzmir Aliağa'daki STAR Rafineri’nin operasyonel kabiliyetini artırmak için başladıkları ek yatırımları, 2022 yılına kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, ‘600 milyon dolarlık depolama yatırımımıza devam ediyoruz. Bu alandaki projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte STAR Rafineri’nin yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşacak’ dedi.

Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, sorularımızı şöyle yanıtladı:

SOCAR Türkiye’nin yatırım planlarında bir değişiklik oldu mu?

SOCAR Türkiye olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 19,5 milyar dolarlık yatırımımızla Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısıyız. Tüm dünyada enerji başta olmak üzere hemen her sektörde büyük bir daralmanın yaşandığı pandemi döneminde de üretimimizi kesintisiz olarak sürdürdük, faaliyetlerimize aralıksız devam ettik. Salgından dolayı daha önce yaşamadığımız, oldukça belirsiz ve zor bir dönemle karşılaştık. Her gün bir sonraki gün için plan yaptığımız bir süreç yönetimi geçirdik. Planlarımızda bir değişiklik yok ama biraz daha dikkatli davranıyoruz.

Bu dönemde üretim süreçlerimizdeki stratejik katkısını net olarak gözlemlediğimiz STAR Rafineri’nin operasyonel kabiliyetini daha da artırmak için başladığımız ek yatırımları, 2022 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. STAR Rafineri’de verimliliği artırmak için 600 milyon dolarlık depolama yatırımımıza devam ediyoruz. Bu alandaki projelerimizin tamamlanmasıyla birlikte STAR Rafineri’nin yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış oldu.

Daha önce planladığınız hatta BP ile ortaklaşa yatırım olarak düşündüğünüz petrokimya tesisi ile ilgili son durum nedir? Yatırım planı hala devam ediyor mu?

Daha önce açıkladığımız üzere BP ile beraber Türkiye’ye ikinci Petkim’i kazandırmak için yeni bir petrokimya tesisi kurulmasını planlıyorduk. Toplamda 2 milyar dolarlık bir yatırım planıydı. Fakat BP petrokimya işinden çıkma kararı alınca şimdilik bu yatırımı ertelemek zorunda kaldık. BP petrokimya iş birimini Ineos’a sattı ve bu alandan tamamen çıktı. Biz de bu yatırım için Ineos ile görüşme halindeyiz. Bunun dışında bu yatırım için başka şirketler ile de görüşüyoruz.

Karadeniz’de yeni bulunan doğalgazın çıkarılması ile ilgili bir işbirliği olacak mı?

SOCAR Türkiye olarak petrol ve doğal gazda uzmanlaşmış bir grubuz ve talebi halinde Türkiye’ye bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız. SOCAR olarak Azerbaycan ve Gürcistan’da uzun yıllara dayanan doğal gaz dağıtım tecrübemizle bilgi ve birikimlerimizi Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyarız. Güncel teknolojiler ışığında yenileyerek güvenli ve sürdürülebilir doğalgaz tedariği için geliştirdiğimiz operasyonlarımızla Karadeniz’deki rezervin ekonomimize kazandırılmasında üzerimize düşen katkıyı yapmaya her zaman hazırız.

Türkiye’nin ucuz doğal gaz tüketimi mümkün olabilir mi?

Pek çok üründe olduğu gibi doğal gazda da fiyat düşüşü birçok değişkene bağlı. Ucuz doğal gaz tüketimi için ekonominin doğası gereği en etkili faktör gaz arzının artışı, doğal gaz kaynaklarının ve tedarik imkanlarının çeşitlenmesi. Açıkçası özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların artması, çeşitlenmesi ile Türkiye’nin doğalgaz maliyetlerinin düşmesini bekliyoruz. Öte yandan Karadeniz’deki rezerv keşfi gibi yeni rezervlerin işletime alınması da doğal gaz arzını artıracak, Türkiye’nin doğal gaz tedariğinde elini güçlendirecek gelişmelerdir. Tüm bunlar fiyatların tüketici lehine değişmesi konusunda etkisi olabilecek önemli etkenler… Dünya geneline baktığımızda ise pandemi şartları devam ettikçe kısa vadeli fiyat öngörüleri yapmak çok mümkün görünmüyor.

SOCAR Türkiye’nin halka arz planı vardı son durum nedir?

SOCAR Türkiye’nin halka arzı konusunda bir ön çalışma süreci başlatmıştık ancak tüm dünyada pandemi ile tüm büyük şirketlerde olduğu gibi biz de planlarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Yaşanan salgın sebebi ile şimdilik halka arz planımızı erteledik. 2021 yılı içinde halka arz planımız yok ancak gelecek yıllar için bu plandan vazgeçmedik.





EDİTÖRÜN NOTU

SOCAR TÜRKİYE HAKKINDA:

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, 2008 yılında Özelleştirme İdaresi’nden Petkim’i satın alarak Türkiye’de faaliyete başladı.

Bugüne kadar SOCAR Terminal, Petkim, STAR Rafineri ve TANAP dâhil yapılan yatırım harcamaları 16,5 milyar doları aştı.

Projelerin yatırım bedelleri ise şöyle: STAR Rafineri 7 milyar dolar, SOCAR Terminal 400 milyon dolar, Petkim özelleştirmesi 2 milyar 40 milyon dolar ve TANAP 6,5 milyar dolar.

SOCAR Türkiye, Aliağa’daki tüm iştiraklerini kapsayan arazi için ‘Özel Endüstri Bölgesi’ unvanını alan Türkiye’deki ilk şirket oldu.

Ağustos 2015’te Goldman Sachs, SOCAR Türkiye’nin yüzde 13 hissesini 1,3 milyar dolara aldı.

Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye’deki operasyonlarını yöneten EWE Turkey Holding ve iştirakleri, 17 Haziran 2019’da SOCAR Türkiye tarafından satın alındı. Bu tarih itibarıyla Bursa ve Kayseri’de gaz dağıtımı yapan Bursagaz ve Kayserigaz’ın yüzde 80’i, ticaret ve elektrik dağıtım şirketi EWE Enerji, enerji servisleri hizmeti veren Enervis ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Millenicom’un yüzde 100 hissesi SOCAR Türkiye’ye geçti.

SOCAR, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısıdır.

SOCAR Türkiye, Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi ve yine Türkiye’deki en büyük üç holdingden biridir.

SOCAR Türkiye’de doğrudan çalışan sayısı yaklaşık 5 bin 200 kişi, taşeronlar ile birlikte yaratılan istihdam ise 10 bini aşıyor.