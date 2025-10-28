Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Ekim 2025)

Serbest piyasada 41,9570 liradan alınan dolar, 41,9590 liradan satılıyor. 48,9390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9410 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,9180, avronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyrediyor.

ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.