TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne işçi alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 işçi alımı gerçekleştirilecek.

14.08.2023 09:49:270
Paylaş Tweet Paylaş
TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne işçi alınacak

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alınacak.

İşçi alımına ilişkin talepler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde 18 Ağustos tarihine kadar yayınlanacak.

İlana başvuracak adaylarda aranan şartlar, TCDD'nin internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yer alacak.

Öte yandan, TCDD'nin Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında bulunan iş yerlerinde kaynakçı olarak çalıştırılmak üzere 5 eski hükümlü işçi alınacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Emtia piyasasında yön arayışı: Değerli metallerde son durum

Emtia piyasasında yön arayışı: Değerli metallerde son durum

Türkiye'de iç göç hızlandı: Nüfus nereye kayıyor?

Türkiye'de iç göç hızlandı: Nüfus nereye kayıyor?

Borsa haftaya rekorla başladı: Endeks 7.795'i gördü

Borsa haftaya rekorla başladı: Endeks 7.795'i gördü

Dolar/ruble paritesi ilk defa 100’ü geçti

Dolar/ruble paritesi ilk defa 100’ü geçti

TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne işçi alınacak

TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne işçi alınacak

Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı

Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı

Yorum Yaz