TCMB duyurdu: Konut Fiyat Endeksi ekimde artış gösterdi

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 31,6 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilde konut fiyatlarındaki son durum

Ekim ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7, 1,0 ve 1,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,4, 38,4 ve 30,7 oranlarında artış gösterdi.

En yüksek artış hangi bölge gözlendi?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ekim 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlendi.