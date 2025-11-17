TCMB açıkladı: Özel sektörün eylül ayı yurt dışı kredi borcu belli oldu

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, eylülde özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu artış gösterdi ve 206,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini yayımladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar ABD doları arttı ve 206,2 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar ABD doları artarak 196,3 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar ABD doları azalarak 9,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 8,0 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,5 milyar ABD doları arttı. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları azalırken, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları artış gösterdi.

ABD doları cinsinden borçlanma en yüksek paya sahip

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

196,3 ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının ABD doları, yüzde 32,5'inin Euro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 9,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 29,2'sinin ABD doları, yüzde 19,7'sinin Euro, yüzde 49'unun Türk lirası ve yüzde 2,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Eylül sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar ABD doları olduğu gözlendi.

Bu tutarın 41,1 milyar ABD doları bankalara, 17,6 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,3 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlarına ait olduğu açıklandı.