QNB Türkiye 2026'da dezenflasyon sürecinin hız kazanmasını bekliyor

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, jeopolitik ve makroekonomik gelişmeler ile yurt içinde yaşanan politik süreçlerin etkisiyle enflasyonla mücadelenin gecikmeli de olsa sonuç vermeye başladığını belirterek, 2026'nın dezenflasyon sürecinde "önemli bir yıl" olacağını söyledi.

Global Liderler Zirvesi 2026 kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tan, 2025'in hem küresel hem de yurt içi gelişmeler nedeniyle zorlu geçtiğini ancak önemli kazanımlar sağlandığını vurguladı.

Jeopolitik gelişmeler, makroekonomik koşullar ve yurt içinde yaşanan don, kuraklık gibi olayların etkisiyle uygulanan ekonomi programının 2025'te beklenenden daha yavaş ilerlediğini ifade eden Tan, "2025'i yıl sonu enflasyonunda yüzde 30,9 ile kapattık. Sene başındaki yüzde 44-45'lik oranlara göre önemli bir gelişme." dedi.

Tan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin tarihi seviyeleri gördüğüne dikkati çekerek, "Net rezervler 70 milyar dolar, brüt rezervler 200 milyar dolar seviyesine geldi. Bunun, 2026'daki enflasyonla mücadelede ve programın devamlılığında önemli bir silah olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Süreç uzun soluklu"

Ekonomik programda etkilerin gecikmeli hissedildiğini ancak sürecin uzun soluklu olduğuna işaret eden Tan, "Belki iki çeyreklik, üç çeyreklik gecikmeler oldu ama bu uzun bir yolculuk. Bu yolda önemli olanın gelişim olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tan, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"2026'nın dezenflasyon sürecinde önemli bir yıl olacağını, yıl sonu enflasyonunun da tahminimizce yüzde 23-24 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ocak ayı enflasyonu beklenenden biraz yüksek çıktı, bunun farkındayız. Merkez Bankasının yarın açıklayacağı Enflasyon Raporu önemli olacak. Bankanın burada hedeflerini revize edip etmeyeceğini takip edeceğiz."

Programın genel çerçevesiyle uyumlu ilerlediğini ve Türkiye'nin risk priminde önemli bir iyileşme sağlandığını belirten Tan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin CDS'i 210 seviyelerinde. Bu yolculuğun bu sene devam edeceğini, 2026 için de burada büyük bir hareket olmayacağını düşünüyorum. Bankacılık sektörü açısından 2025, karlılıkların baskı altında olduğu bir yıldı. Net faiz marjları, regülasyonların da etkisiyle oldukça dardı. Buradaki açılmayı biraz gecikmeli görüyoruz. 2026'da marjları biraz daha açabilirsek, mevduat maliyetlerimizin biraz daha aşağı geldiği yer olursa, bankacılık sektörü en azından enflasyonla paralel öz kaynak karlılığı yakalayarak, sermayelerin enflasyonla erimediği bir karlılık seviyesine ulaşabilir."