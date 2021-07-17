TESK'ten bayram alışverişi çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken; "Kurban Bayramı tatili piyasaları canlandıracak. Vatandaşlarımız bu bayram tüm alışverişlerini 2 yıldır kazancı düşen esnafımızdan yapmalı. Gün dayanışma günü" dedi.

17.07.2021 10:45:000
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TESK'ten bayram alışverişi çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin piyasaları canlandıracağını belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarın yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Bayram dönemi hareketliliğinin piyasalara olumlu yansımasının beklendiğine dikkati çeken Palandöken, "9 günlük Kurban Bayramı tatili piyasaları canlandıracak. Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafet alışverişlerinden baklavaya, yüzlerce sektörün canlanması, emeklilere bin 100 lira bayram ikramiyesi gibi gelişmelerle bu bayram 35-40 milyar liralık bir dopingin piyasaları hareketlendireceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımız bu bayram tüm alışverişlerini, salgın nedeniyle 2 yıldır kazancı düşen esnafımızdan yapmalı. Gün dayanışma günü." ifadesini kullandı.

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