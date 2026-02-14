"Ticarette korumacılık rüzgarları artıyor"

Gebze Ticaret Odası tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Liderleri Ödül Töreni"nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'nin toplam 35 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin ihracatının neredeyse yüzde 12,5'ini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bolat, Türkiye'nin ihracatının geçen yıl yüzde 4,4 artarak 273,5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, mal ihracatında 33 ilin 1 milyar dolar barajını aştığını, 44 ilin de ihracatını artırdığını kaydetti.

İhracatın yatırım, üretim, istihdam, vergi ve döviz kazanmak olduğunu dile getiren Bolat, "Ülkeyi tanıtmak demek, teknolojisini, kalitesini dünyaya tanıtmak demek. Kazandığı dövizde de ülkenin dış ödemeler dengesinin stabil, istikrarlı düzeylerde olmasına katkıda bulunmak demek. Para ve döviz piyasalarının istikrarlı olması demek. Bunun için olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz mal ve hizmet ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat" dediğine işaret ederek, "15 gün sonra 2025 yılı gayrisafi milli hasıla rakamlarını TÜİK açıklayacak ve yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık ekonomiye doğru yükseleceğiz. Bunun anlamı; 'Dünya Ekonomi Ligi'nde 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükselmiş olacağız ve Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. Bu anlamda birçok sektörde dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız. Bazılarında ilk 5 ülke arasındayız." ifadelerini kullandı.

- "Üretmeye, büyümeye devam ediyoruz"

Milli gelirin içinde mal ve hizmet ihracatının payının yüzde 25 olduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Hizmet ihracatımız 122 milyar dolar olarak dün açıklandı. Cari işlemlerimizde 25 milyar dolar açığımız gerçekleşti. Bu da tam tamına altın ithalatımızın rakamıdır. Altın, ticaret aracı ürünü değildir, finansal ve yatırım aracıdır. Altın ithalatını hariç tuttuğumuzda aslında cari açığımız bulunmuyor. Tarihsel ortalamada yüzde 3,5 civarında cari açığın milli geliri oranı gerçekleşmişken, bu yıl inşallah milli gelirimiz açıklandığında göreceğiz ki yüzde 1,3, yüzde 1,4, orta vadeli programla uyumlu bir rakam.

İstihdam rakamları açıklandı aralık ayı ve yüzde 7,7 ile son 25 yılın en düşük işsizlik oranını gördük. Hamdolsun, üretmeye, büyümeye devam ediyoruz. Yüzde 3,7 ilk 9 ayın büyüme oranıydı. Son 23 yılın büyüme oranı yüzde 5,4 oldu yıllık bazda. İstihdamı artırmaya devam ediyoruz. 20 milyonluk rakamdan 33 milyona yakın istihdam sayısına ulaştık. Sanayimiz gerçekten yüz akımız. Türkiye artık orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayisinde de ilerlemekte ve ihracatta bu ürünlerin payı toplam 273,5 milyar dolar mal ihracatımızın yüzde 43,5'ine yükseldi. Bu oran 2002'de yüzde 30'du. El birliğiyle siyasi istikrarı koruyarak, terörden ülkemizi arındırmış olarak sanayide, tarımda, hizmetlerde üretimimizi dünyadaki birçok olumsuz şartlara rağmen büyütmeyi başararak Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği Türkiye Yüzyılı hedefini hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

- "Dünyada acımasız bir rekabet, acımasız bir yarış var"

Bakan Bolat, dünyadaki gelişmelere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durursak o zaman bizi geçerler. Gerilemeye başlarsak o zaman bizi fazlasıyla geçecekler. O nedenle mevcut başarılarımızla iftar edeceğiz ama hep daha yükseğe, daha ileriye şanlı bayrağımızı ve Türkiye ekonomisini taşımaya devam etmek zorundayız. Dünyada acımasız bir rekabet, acımasız bir yarış var. Bakın dünyada ülkeler arasında ihracatta ekonomik büyüklükte sıralamalar değişiyor. Doğu Asya hızla yükseliyor ve bu anlamda bu rekabette ticaret savaşlarının giderek kızıştığını görmekteyiz. Ticarette korumacılık rüzgarları artıyor. Gümrük vergileri hızla artırılarak ticaret savaşlarının önemli enstrümanları haline getiriliyor. Bu minvalde biz hep ticaret ortaklarımızla daha güçlü ittifaklar kurmaya gayret ediyoruz. Tüm dünyaya ihracat hedefiyle çalışıyoruz."

Bakanlık olarak ihracatı artırma noktasında önemli destekler verdiklerini dile getiren Bolat, "Geçen yıl 33 milyar lira destek verdik ihracatçılarımıza. İhracatçılarımızın sayısı 168 bine ulaştı. Bu yıl içinde 45 milyar lira inşallah destekleme ve fiyat istikrar fonundan ihracatçılarımızı destekleyeceğiz. Ayrıca Merkez Bankamızın ihracat reeskont kredileri geçen yıl 1 trilyon liraya yakındı. Burada çok ciddi sübvansiyonla başta Eximbank ve Ziraat Bankası olmak üzere ihracatçılarımıza reeskont kredileri sağlıyoruz." dedi.

Bolat, ticaret diplomasisi ve uluslararası anlaşmalara ilişkin yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda dünyayı tarıyoruz, 23 ülke idi 24 oldu, serbest ticaret anlaşmalarımız var. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimiz 30 yaşını bu yıl dolduruyor. Avrupa Birliği bizim yüzde 43'le en büyük ihracat ortağımız. 117 milyar dolar ihracat yaptık. Gümrük Birliği 1996'da başladığında ihracatın Avrupa Birliği ile ithalatımızı karşılama oranı yüzde 50'ydi. 2025 yılında yüzde 101'e ulaştı. İslam ülkeleri, uzak ülkeler, Afrika pazarı... Afrika, çok önem verdiğimiz bir bölge ve 5,4 milyar dolar ihracatımız vardı, şimdi 37 milyar dolar Afrika'ya ihracatımız var. ABD, Kuzey Amerika oralar da bizim için çok kıymetli. 16,2 milyar dolar ABD'ye ihracatımız var. Burada özellikle hizmetler sektörü de 122 milyar dolarla rekor kırdı geçen yıl, mal ihracatı 273,4 milyar dolarla rekor kırdı. İkisi beraberinde yaklaşık 396 milyar dolara ulaştık. Yani ihracatta 400 milyar dolarlık lige ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl çizdiği 390 milyar dolarlık ihracat hedefini 6 milyar dolar fazlasıyla aştık. Bu yıl içinde 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar ihracat hedefiyle 410 milyar dolara ulaşmak için büyük gayret sarf edeceğiz."

Bakan Bolat, şartların kolay olmadığını belirterek, "Başta yüksek enflasyonla mücadele çabalarımız hamdolsun yüzde 76'lardan yüzde 30'a ve bu yıl da yüzde 20'lere doğru enflasyon oranını aşağı çekeceğiz. Hem istihdamı büyüteceğiz hem ekonomik büyüme oranımızı yükselteceğiz, ihracatımızı artıracağız, esnafımızı, çiftçimizi, emeklimizi, memurumuzu, işçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıldan sonra deprem yükü inşallah minimuma doğru indirgenmiş olacak ve inşallah bütçemizden başta emeklilerimize, esnafımıza, çiftçimize, işçimize ve KOBİ'lerimize, sanayicilerimize desteklerimiz daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Adil Pelister ise 2004 yılından bu yana düzenlenen "İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nın Türkiye'nin prestij listesi haline geldiğini, ihracatın yüzde 60'ını gerçekleştiren, teknolojiye yatırım yapan ve markalaşan firmaların bu listede yer aldığını söyledi.

Küresel ticarette değişen koşullara rağmen listede kalıcı olmanın önemli başarı olduğuna işaret eden Pelister, Gebze'nin ulaştığı üretim ve ihracat kapasitesinin tesadüf olmadığını, bölgedeki sanayi yatırımlarının uzun yıllara dayanan stratejik vizyonun ürünü olduğunu ifade etti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da üretimi, TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesinde yer alma başarısı gösteren oda üyesi 63 firmanın toplam 10 milyar 497 milyon dolarlık ihracatla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Programda, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, TİM tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Listesinde yer alan Gebze Ticaret Odası'na üye 63 ihracatçıya ödülleri takdim edildi.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve iş insanları katıldı.