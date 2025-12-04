TİM Başkanı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kasım ayında 1008 firmanın ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların dış satımının ihracata katkısının 62 milyon doları aştığını belirtti.

TİM Başkanı Gültepe, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladığı basın toplantısında konuştu.

Kasım ayında 22,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Gültepe, ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış görüldüğünü, 11 aylık ihracatın 247,2 milyar dolara, son 12 aylık ihracatın da 270,6 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Gültepe, kasım ayında 12 sektörün dış satımının arttığını, 14 sektörün ise ihracatını ekside tamamladığını dile getirerek, "Sektörlere baktığımızda otomotiv açık ara önde, 3,8 milyar dolar. İkinci olan sektörümüz ise kimya 2,4 milyar dolar. Elektrik-elektronik sektörümüz 1,5 milyar dolarla üçüncülüğü aldı. Çelik 1 milyar 319 milyon dolar, hazır giyim 1 milyar 291 milyon dolarla ilk 5'te yer alan sektörlerimiz oldu." diye konuştu.

- "Birim ihracat değeri 1,66 dolar oldu"

TİM verilerine göre geçen ay 38 ilin ihracatını artırdığını ifade eden Gültepe, "En çok ihracat yapan 5 il, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir oldu. Kasımda 1008 firmamız ilk kez ihracat yaptı, bu firmalarımızın ihracatımıza katkısı 62 milyon doları aştı. Birim ihracat değerimiz 1,66 dolar oldu. Parite, ihracatımıza 843 milyon dolar artı yazdı. Bu ay 22,7 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 3,7'si parite artışından kaynaklandı." dedi.

Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak'ın yer aldığını belirterek, "Toplamda 124 ülkeye ihracatımızı artırırken, 94 ülkeye ihracatımızda düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüme kaydettiğini hatırlatan Gültepe, sözlerine şöyle devam etti:

"21 çeyrektir devam eden büyüme serisini koruduk. Küresel pek çok zorluğa rağmen böyle bir seri yakalamak elbette önemli. Ancak büyümeyi, üretim ve ihracattan çok tüketim sırtlamış oluyor. Hane halkı harcamalarında yüzde 4,8 artış var. Bu artış büyümeye 3,2 puan katkı sağladı. Yani büyüme ağırlıklı olarak iç talepteki artıştan kaynaklandı. Net ihracat ise büyümeyi 1 puan aşağı çekti. İhracatımız değer olarak artıyor gibi görünse de reel olarak yüzde 0,7 küçüldü. Daha da önemlisi net ihracat, tam 4 çeyrektir büyümeye eksi yönde katkı veriyor. Gidişatı tersine çevirmek, üretim ve ihracatı büyümenin lokomotifi yapabilmek için rekabetçiliğimizi korumamız gerekiyor."

- "Bu ay Senegal, Japonya ve Fildişi Sahili'nde heyet programlarımız olacak"

Gültepe, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nda geçiş döneminin bu ay sonunda tamamlanacağını dile getirerek, "1 Ocak 2026 itibarıyla çimento, alüminyum, elektrik, çelik ve gübre sektörlerimizde raporlama zorunluluğu geliyor. Teslim süreçlerinde sorun yaşamamak adına firmalarımızın hazırlıklarını bu ay tamamlaması gerekiyor. İhracatımızın önümüzdeki dönemlerde daha da zorlaşacağını görüyoruz. Karamsarlığa hiçbir zaman düşmedik, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Yeni pazar arayışlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Gültepe, "Kasım ayında Çin, İtalya, Endonezya, Malezya ve Gana'da ticaret heyetleri gerçekleştirdik. Bu ay Senegal, Japonya ve Fildişi Sahili'nde heyet programlarımız olacak." diye konuştu.