TOBB'un nefes kredisi yoğun ilgi gördü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında bir ayda 23 bin 515 firmaya yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığını bildirdi.

TOBB'dan Nefes Kredisi'ne ilişkin yapılan açıklamada, bu kredinin, KOBİ'lerin yaşadığı finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla temmuz ayında başlatıldığı anımsatıldı.

Yalnızca bir ay gibi kısa sürede 23 bin 515 firmaya Kredi Garanti Fonu öz kaynak kefaleti ve 8 banka işbirliğiyle yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Böylece belirlenen kredi limitine ulaşılarak başvuru süreci tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

"Kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik"

Açıklamada, üretim ve ticaretin sürekliliği için KOBİ'lerin uygun koşullarda finansmana erişmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu uygulamanın hayata geçmesinde gösterdikleri duyarlı ve yapıcı yaklaşımlar için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ve TCMB Başkanımız Sayın Fatih Karahan'a teşekkür ediyoruz. Nefes Kredisi'ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa ilave limit de hızla KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacaktır. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü ekonomi demektir."