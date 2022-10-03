Togg'dan spekülatif haberlere ilişkin açıklama

Açıklamada; 'Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz' denildi.

Togg'dan yapılan açıklamada, "Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek; fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.

Togg, resmi Twitter hesabından, hakkında yayılan spekülatif haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gemlik kampüsünün resmi açılışı gerçekleşecek 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazın yollara çıkacağı Mart 2023 yaklaştıkça Togg'a olan ilginin de arttığı belirtilerek, "Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerinin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddiaların dikkat çekici biçimde arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek; fiyat listesi, ön sipariş-satış kampanyası, kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının arttığını gözlemliyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanmamış haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği kamuoyunun bilgisine sunarız."