Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu'nun dijital teknoloji şirketleri SabancıDx ve Bulutistan'da üst düzey atama gerçekleşti. Enerjisa Enerji'de 2020'den bu yana Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Mehmet Fırat, SabancıDx ve Bulutistan CEO'luğu görevini üstlenecek.

Fırat, Sabancı Topluluğu'na dijital iş kolu odağında hizmet veren, son olarak SabancıDx ve Bulutistan CEO'luğu görevini yürüten Tevfik Kor'dan 1 Ocak 2026 itibarıyla görevi devralacak. Yeni görevinde, Sabancı Holding ve topluluk şirketlerinin teknoloji ve dijital dönüşüm stratejilerinin üst düzey yönlendirilmesine liderlik edecek Fırat, Sabancı Topluluğu genelinde dijital yol haritasının entegre ve geleceğe dönük şekilde yönetilmesinde rol alacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü'nden 2001'de mezun olan Fırat, Strathclyde Üniversitesi'nde Bilişim Sistemleri Yönetimi Lisansüstü Programı'nı ve 2023'te Northwestern Üniversitesi Dijital Dönüşüm Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı.

İş hayatına 2003'te Havelsan AŞ'de başlayan Fırat, çeşitli sektörlerde SAP projelerinde danışman ve yönetici olarak çalıştı. 2009 yılında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nde Proje Yöneticiliği yapan Fırat, 2011 yılından itibaren Enerjisa Enerji'de sırasıyla Bilgi Teknolojileri Müdürü, Proje Yönetim Ofisi Grup Müdürü, Bilgi Sistemleri Direktörü ve Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanlığı görev yaptı.

Holding iştiraklerinden Teknosa Yönetim Kurulu Üyesi, Sabancı Ventures yatırımlarından yapay zeka odaklı Zack.ai Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve elektrikli araçlar şarj istasyonu ağı Eşarj şirketinin de Yönetim Kurulu Üyesi konumundaki Fırat, yeni nesil teknolojiler alanında faaliyetler yürüten Enerjide Dijitalleşme Derneği ile Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği'nde ve ODTÜ Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda aktif rol alıyor.