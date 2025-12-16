Kaspi, Hepsiburada'da 4,17 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştirdi

Avrasya merkezli teknoloji şirketi Kaspi, Hepsiburada'da 4,17 milyar lira tutarındaki sermaye artırımını tamamladı.

16.12.2025 11:12:080
Paylaş Tweet Paylaş
Kaspi, Hepsiburada'da 4,17 milyar liralık sermaye artırımı gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık yatırımla Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına giren Kaspi, şirkete yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Hepsiburada'nın Olağanüstü Genel Kurul toplantısında verilen yetki doğrultusunda 4,17 milyar lira tutarındaki ödenmiş sermaye artırımı gerçekleşti.

Sermaye artışıyla sağlanan ek kaynak, şirketin büyüme planlarını desteklemek, platformda satış yapan KOBİ ve perakendecilerin kullanımına sunulan dijital araç ve servisleri geliştirmek için kullanılacak.

- "Misyonumuzu paylaşan bir şirket gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Kurucusu, Üst Yöneticisi (CEO) ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, Hepsiburada'ya yatırım yaparken "basit ve yenilikçi dijital ürünlerle insanların günlük hayatını iyileştirme" misyonlarını paylaşan bir şirket gördüklerini belirtti.

Lomtadze, gerçekleştirdikleri yaklaşık 100 milyon dolar büyüklüğündeki son sermaye artırımının Türkiye'ye ve Hepsiburada'ya duydukları uzun vadeli güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

E-ticaret ve dijital hizmetlerin, yerel işletmeler başarı elde ettiği zaman amacına ulaşacağına dikkati çeken Lomtadze, şunları kaydetti:

"Amacımız, Türkiye'deki KOBİ'lerin yenilik yapabilmesi, büyüyebilmesi ve yabancı rakiplerle rekabet edebilmesi için gerekli tüm olanaklara sahip olmasını sağlamak. Platformumuzdaki satıcıların en iyi dijital araçlara erişebilmesini ve böylece operasyonlarını güvenle ölçeklendirebilmesini hedefliyoruz. Ortak odağımız ise çok net. Yerel işletmelerin daha iyi teknolojinin yanı sıra fintek, e-ticaret ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişmesi ve böylece büyümelerini sağlaması."

Türkiye'nin dijital geleceği için iddialı bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Lomtadze, Hepsiburada'nın bu vizyona güçlü katkı sunduğuna inandıklarını ifade etti. Lomtadze, Kaspi'nin kullanıcı odaklı dijital hizmetler geliştirme konusundaki bilgi birikimi ve Hepsiburada'nın ticari temelinin yardımıyla, Türkiye'nin dijital ekonomisinde yaşanan gelişimi desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

40 bin gence "Tarımda Dönüşüm" desteği

40 bin gence "Tarımda Dönüşüm" desteği

Euro Bölgesi'nde şirketlerin faaliyetlerinde artış gerçekleşti

Euro Bölgesi'nde şirketlerin faaliyetlerinde artış gerçekleşti

SabancıDx ve Bulutistan'da üst düzey atama

SabancıDx ve Bulutistan'da üst düzey atama

Dünyanın en zengin 10 insanı: 8'i aynı sektörde yer alıyor

Dünyanın en zengin 10 insanı: 8'i aynı sektörde yer alıyor

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (16 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (16 Aralık 2025)

KOBİ'ler için 1,5 milyar Euro'luk uygun koşullu finansman imkanı

KOBİ'ler için 1,5 milyar Euro'luk uygun koşullu finansman imkanı

Yorum Yaz