TÜİK 2025 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %34,87 arttı



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,44, ulaştırmada %4,34 ve konutta %7,75 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,41 arttı



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,41 artış, ulaştırmada %1,07 artış ve konutta %2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,83, ulaştırmada %0,16 ve konutta %0,45 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 118 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,52 arttı, aylık %2,43 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,43 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,00 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %36,72 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,00 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,49 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %26,91 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %31,79 artış, imalatta %26,91 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,31 artış ve su temininde %56,26 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %22,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %33,91 artış, enerjide %25,05 artış ve sermaye mallarında %27,27 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,83 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,25 artış, imalatta %1,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,16 azalış ve su temininde %2,36 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında %3,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,43 artış, enerjide %0,65 azalış ve sermaye mallarında %1,18 artış olarak gerçekleşti.

TAHMİNLER NEYDİ?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin etmişti.



Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyordu.