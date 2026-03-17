Virgosol'da önemli atama

Virgosol’de stratejik bir atama gerçekleştirildi ve alanında derin deneyime sahip Tankut Tümay, Global Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Uluslararası satış stratejilerindeki deneyimi, pazar geliştirme konusundaki uzmanlığı ve güçlü liderlik yaklaşımıyla öne çıkan Tümay; şirketin global satış stratejisinin geliştirilmesi, yeni pazarlara açılım ve uluslararası müşteri ağının büyütülmesi süreçlerine liderlik edecek.

Tankut Tümay kimdir?

Kariyerine telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe başlayan Tankut Tümay; bulut ve kurumsal yazılım çözümleri, veri analitiği ve yapay zekâ alanlarında global teknoloji şirketlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. 20 yılı aşkın uluslararası satış, iş geliştirme ve teknoloji çözümleri deneyimine sahip olan Tümay, yurt içinde ve yurt dışında dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinde satış, iş geliştirme ve yönetim rollerinde görev aldı. Bu süreçte telekomünikasyon, finans, havacılık ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere yönelik stratejik teknoloji projelerine liderlik etti.

Uluslararası pazarlarda karmaşık satış süreçlerini yönetme, C-level yöneticilerle stratejik iş birlikleri geliştirme ve yüksek performanslı satış ekipleri oluşturma konularındaki deneyimiyle tanınan Tankut Tümay, Virgosol’ün global büyüme stratejisine yön verecek.