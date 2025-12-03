TÜİK 2025 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı tüketici fiyat (TÜFE) verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre,

Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında aylık bazda %0,87 artarak beklenti olan %1,25’in altında kalırken (önceki ay: %2,55), yıllık bazda ise %31,07 ile beklenti olan %31,51’in ve önceki ayın %32,87 seviyesinin altında gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi ise Kasım ayında aylık bazda %0,84 artarken (önceki ay: %1,63), yıllık bazda ise %27,23 yükseldi (önceki ay: %27,00).

Kasım 2025 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ekim ayında %2,55 artan TÜFE'nin Kasım ayında %1,59 ve Aralık ayında %1,16, 2025 sonunda %32,20 ve 2026 sonunda %23,21 artması beklenmekte idi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2025



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,44 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,69 azaldı



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,69 azalış, ulaştırmada %1,78 artış ve konutta %1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,17, ulaştırmada %0,27 ve konutta %0,29 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,17 arttı, aylık %1,27 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.





Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2025



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,23 arttı, aylık %0,84 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,37 art��ş gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %27,04 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,60 artış, imalatta %27,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %24,92 artış ve su temininde %57,62 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %23,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,65 artış, enerjide %27,40 artış ve sermaye mallarında %28,44 artış olarak gerçekleşti.