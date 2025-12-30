"Turkcell Ailem" kampanyası 1 milyondan fazla üyeye ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bireysel kullanıcıların 2 ila 5 kişilik gruplar oluşturabildiği Turkcell Ailem platformu, büyükten küçüğe birçok kullanıcının ilgisini çekti. Kampanya kapsamında şimdiye kadar binlerce aile grubu kuruldu.

Platformu kullanan aboneler, grup içi GB transferi ve grup içi sınırsız konuşma haklarından yararlanabiliyor. Ayrıca Salla Kazan avantajlarının yanı sıra yakınlarını Turkcell'e davet eden kullanıcılara GB hediyeleri de sunuluyor. Turkcell Ailem'in öne çıkan özelliklerinden biri de 65 yaş ve üzerindeki grup üyelerine her ay ekstra 2 bin dakika konuşma hakkı tanımlanması oldu. Aile Yılı'na özel olarak hayata geçirilen kampanyanın, sunduğu avantajlar 2026'da da devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, kullanıcı memnuniyeti odağı doğrultusunda bu yıl çok önemli uygulamalara imza attıklarını belirtti.

Kullanıcıların paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'lerin puana dönüştüğü Tumbara'dan sonra sektörleri adına önemli yeniliklerden birinin de Turkcell Ailem olduğunu vurgulayan Akgüç, şunları kaydetti:

"Turkcell Ailem kampanyamız ile aile olmanın gücünü ve değerini vurguluyoruz. Böylesi değerli bir projeyi Aile Yılı'nda başlatmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Teknolojinin gücüyle ailelerin hayatını kolaylaştırdığımız yeni hizmetimiz çok büyük beğeni topladı. Kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi Turkcell Ailem kampanyamızdan yararlanmaya başladı. Aile üyeleri birbirleriyle binlerce GB transferi gerçekleştirdi. Bu kampanyamızda da olduğu gibi yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya ve onlar için değer üretmeye devam edeceğiz."