“Türkiye’nin fuarcılıktaki payı artmalı”

45’nci yılını “Mirasımız Gelecek” vizyonuyla kutlayan TÜYAP’ın düzenlediği fuarlarla hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada öncü bir rol üstlendiğini ifade eden TÜYAP Fuarcılık Grubu Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Fuarlarımız, sadece ticaretin değil aynı zamanda bilgi paylaşımı, yenilikleri tanıma ve etkileşim ortamları yaratmanın merkezinde yer alıyor” dedi. 45 yıllık yolculuğu boyunca düzenlediği bin 976 yurtiçi ve 216 yurtdışı fuarda toplamda 380 binin üzerinde katılımcı kuruluş ve 75 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyleyen İlhan Ersözlü, “İstanbul’un ve ülkemizin fuarcılık sektöründe aldığı payı artırmayı hedeflerken, Asya-Pasifik gibi rakip bölgelere karşı rekabetçi yapımızı korumak için yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Geleceğe olan inancımızla 2025 hazırlıklarımızı şimdiden başlattık. Bu çalışmalarla Türkiye’nin uluslararası konumu daha da güçlenecek” ifadesinde bulundu.

“Global payı yüzde 5’e çıkarmak mümkün”

Türkiye’nin kapalı fuar alanı büyüklüğünde dünyada dördüncü sırada yer aldığını ancak fuarcılıktaki global payının yalnızca yüzde 1,6 seviyesinde olduğunu söyleyen Ersözlü bu oranın yükseltilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin uluslararası fuar sektöründeki payını yüzde 5’e çıkarmak mümkün. Bu, 5 yıl gibi bir sürede hayal olmaktan çıkabilir” dedi. Çin’in 1 milyon metrekareden fazla kapalı fuar alanıyla tek bir şehirde dahi devasa fuarlar düzenlediğini hatırlatan Ersözlü, Türkiye’nin yeni yatırımlarla bu alandaki pozisyonunu güçlendirebileceğini söyledi. Ayrıca, NAFTA ve AB ülkelerinde fuarcılığın büyüme oranlarının yavaşladığını ancak Asya-Pasifik gibi bölgelerin hızla yükseldiğini belirtti.

“Tüyap50 projeksiyonuyla dijital dönüşüm projeleri başlattık”

Tüyap Fuarcılık Grubu CEO’su Zeynep Ünal Öztop, “45 yıllık tecrübemizle yalnızca geçmiş başarılarımızı kutlamadık aynı zamanda önümüzdeki yıllara yönelik yenilikçi adımlar attık. Dijitalleşme alanında güçlü çözümler geliştirme hedefiyle yola çıkarak hem şirket içi süreçlerimizde hem de katılımcı ve ziyaretçilerimize sunduğumuz hizmetlerde kapsamlı dijital dönüşüm projeleri başlattık. Tüyap50 adını verdiğimiz projeksiyonumuzla fuarcılık alanında dijitalleşme konusunda uluslararası düzeyde örnek gösterilecek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk çerçevesinde, enerji tüketimimizi yenilenebilir kaynaklardan karşılayan bir yapıya geçtik ve global inisiyatiflere katılarak çevresel etkilerimizi azaltmaya yönelik somut adımlar attık. Fuarcılığı sadece ticaretle sınırlı bir faaliyet olarak görmeyip, kültür, eğitim ve sosyal fayda yaratan bir platform olarak konumlandırmaya devam ediyoruz” dedi. Ünal Öztop ayrıca, dijital çözümlerle güçlenen ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğe odaklanan Tüyap’ın, Türkiye’nin uluslararası fuarcılık arenasındaki konumunu daha da güçlendirme misyonunu sürdüreceğini söyledi.

“Fuarlarımızın uluslararası bilinirliği arttı”

“RX Tüyap olarak, Tüyap Fuarcılık Grubu’nun 45 yıllık tecrübesini, 2012 yılından bu yana dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biri olan RX Global ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkla uluslararası bir boyuta taşıdık” diyen RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner bu iş birliğinin fuarlarım global ölçekte tanınırlığını artırdığını ifade etti.