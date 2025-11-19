Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 327 milyar dolar

Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla eksi 327,1 milyar ABD doları oldu.

19.11.2025 10:49:130
Paylaş Tweet Paylaş
Uluslararası yatırım pozisyonunda açık 327 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Eylül ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla eksi 327,1 milyar ABD doları oldu. 

Eylül ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 oranında artışla 395,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,1 oranında artışla 722,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar, 1,8 milyar ABD doları artarak 180,1 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,8 oranında artarak 72,5 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 2,3 oranında azalarak 138,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 9,3 oranında azalarak 42,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri, yüzde 30,1 oranında artarak 15,7 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 oranında artışla 213,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 12,1 oranında artarak 130,8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,5 oranında artarak 378,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Kasım 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Kasım 2025)

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında tarihi rekor

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında tarihi rekor

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi

Milyonluk hesaplarda dikkat çeken artış: Toplam mevduat 20 trilyonu geçti

Milyonluk hesaplarda dikkat çeken artış: Toplam mevduat 20 trilyonu geçti

İngiltere'de enflasyon yavaşlama gösterdi

İngiltere'de enflasyon yavaşlama gösterdi

Nef’ten Suudi Arabistan ile milyar dolarlık ortaklık

Nef’ten Suudi Arabistan ile milyar dolarlık ortaklık

Yorum Yaz