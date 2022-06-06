Türkiye’nin Yeni Kripto Borsası Fexobit Açıldı

Kripto teknolojisi ile dönüşüm yaşayan yeni ekonomik sistemin, Türkiye’deki güçlü aktörlerinden birisi olma vizyonu ile yola çıkan Futurance, bu atılımın ilk adımı Fexobit ile yolculuğuna başladı.

Kripto teknolojisi ile finansal sistemler başta olmak üzere tüm dünyada büyük bir dönüşüm yaşanıyor.

Bu dönüşen dünyada Türkiye’nin de yer alması gerektiğini düşünen bir çok farklı girişim farklı alanlarda yeni yatırımlar yapıyor. Dijital dönüşümün yarattığı bu yeni merkeziyetsiz ekonomi aynı zamanda benzersiz fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu yatırımların en yenisi de Futurance. Futurance kripto teknolojisini bir bütün olarak ele alıp, finansal değişkenlerin sadece bir tanesine değil bütününe odaklanan bir anlayış ile geleceğe hazırlanıyor. NFT, Token, Wallet teknolojilerine yatırım yapan oluşum, bunların ilki olan yeni kripto borsası Fexobit ile yolculuğuna başlıyor.

Kişilerin değişen ekonomide finansal dönüşümünü başlatacağı yer olarak kendini konumlayan Fexobit, “4 Aşamalı Güvenlik Zinciri” adını verdiği güvenlik sistemi ile kullanıcılara en başta güvenli yatırımı vaad ediyor. 250’den fazla coin’e hızlı ve kolayca değerinde alım-satım yapılabilen platformun tüm ekibinin Türkiye’de çalışan insanlardan oluşması ve merkezinin İstanbul’da olması bu güven vaadini güçlendiriyor. Fexobit’in kurucularının eski finans siteminden gelen yöneticiler ve finansal yazılım mühendislerinden oluşması, Fexobit’in yeni teknolojiler ile finansı birleştiren bir güç olma vaadinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Fexobit yöneticileri oluşturdukları sistemde ilk olarak odaklandıkları noktanın güvenlik olduğunu belirtiyor. “4 Aşamalı Güvenlik Zinciri” bu konudaki en önemli çalışmaları. Güvenlik ile birlikte farklı yatırımcılar için farklı paketler ve hizmetler sunacağını belirten ekip, Fexobit’in kullanıcı dostu bir ekosisteme sahip olacağını söylüyor. Kripto teknolojisinde yeni olan, henüz bir süredir bu teknolojiye aşinalığı olan, uzun sürelerdir bu sistemin işleyişine hakim olan yatırımcılar için, platformun farklı imkanlar sunulacağı belirtiliyor. Bununla birlikte yatırım hacmine göre de farklı avantaj paketleri ile herkesin bütçesi ölçüsünde en doğru yatırımı yapabileceği vurgulanıyor.

Kripto birçoklarına göre dünyanın bugüne kadar var olan işleyişini derin şekilde etkileyecek. Şu an halen bu teknolojinin bize sunacaklarının çok az bir kısmına şahit olduk. Dönüşen yeni ekonomik sistemde finansal dönüşümünü de başlatmak isteyenler için Fexobit kullanıcılarına tam istedikleri şekilde avantajlar sunuyor.

Tüm bu avantajları görmek için Fexobit’i www.fexobit.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.

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