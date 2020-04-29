Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, COVID-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

LGS tarihiyle ilgili açıklamayı hafta başında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.