Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı

29.04.2020 11:14:000
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Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, COVID-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

LGS tarihiyle ilgili açıklamayı hafta başında gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

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