Uzmanlar, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranının da yüzde 35,5'te sabit tutulduğu bildirildi.

Enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği belirtilen duyuruda, "Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "TCMB, para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesine 'enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurguladığı' eklemesini yaparak bir süre daha mevcut duruşun korunacağı sinyalini vermiştir." dedi.

Kurulun makroihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının yine değişmediğini ve bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü belirten Bürümcekçi, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun 14 Mayıs'ta açıklanacağını, mayıs ayında PPK toplantısı olmadığını ve takip eden ilk toplantının 11 Haziran'da yapılacağını dile getirdi.

Bürümcekçi, TCMB'nin savaşı olağanüstü gelişme kapsamında kabul ederek enflasyon ara hedef ve tahmin aralığını belirgin şekilde yukarı revize etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Politika faizi değişmezken, gecelik borçlanma ve borç verme arasındaki makasın da 450 baz puan olarak korunduğunu ifade eden Bürümcekçi, "ABD-İran savaşı sonrası haftalık repo ihalelerine ara verilmesi ve döviz satışları ile fazla likiditenin çekilmesi sonrası TCMB'nin yeniden bankacılık sistemini fonlamaya başladığı izlenmişti." diye konuştu.

Bürümcekçi, ateşkes sonrası ise döviz alımlarının başlamasıyla yeniden likidite fazlası oluşmaya başladığını dile getirdi.

- "Temkinli şahin duruş" kararlılıkla sürdürülüyor

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de Merkez Bankasının nisan ayı PPK metninin, dezenflasyon sürecinde "temkinli şahin duruşun" kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ettiğini söyledi.

Metinde, mart ayında yataya yakın seyreden enflasyonun ana eğiliminin gerilediğinin belirtilmesine karşın öncü verilerin nisan ayı için bir miktar yükselişe işaret ettiğini belirten Gözgör, bunun ihtiyatlı tavrın ana gerekçesi olduğunu vurguladı.

Gözgör, "Küresel enerji fiyatlarına dair risklerin nisan metninde jeopolitik belirsizliklerin de etkisiyle yüksek seyir ve belirgin oynaklık şeklinde güncellenmesi Merkez Bankasının maliyet kanalı üzerindeki tedbirli durumunu koruduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Diğer taraftan, geçen metinde yer alan "mali tedbirler" vurgusunun yerini iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya ve bunun ikincil etkilerine bıraktığını belirten Gözgör, bunun, sıkılaşmanın iç talebi soğutmaya başladığına dair önemli bir sinyal verdiğini dile getirdi.

Gözgör, Kurul'un, ihtiyatlı duruşunu vurgulayan yeni bir cümle eklemesiyle kısa vadeli gevşeme beklentilerini şimdilik rafa kaldırdığını ifade ederek şöyle dedi:

"Dezenflasyon sürecinin hedeflenen patikada ilerlediğini teyit eden bu tablo çerçevesinde, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın fiyatlama davranışlarını kalıcı olarak disipline edeceğini öngörüyor ve yaz aylarında baz etkisinin de devreye girmesiyle birlikte faiz indirimlerinin enflasyon görünümüne bağlı ve ılımlı adımlarla temmuz ayında başlamasını bekliyoruz."