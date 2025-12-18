Vodafone'un 5G'ye geçiş takvimi netleşti

Vodafone Türkiye, 2025 yılı finansal sonuçları ve önümüzdeki döneme ilişkin planları kapsamında 5G’ye geçiş takvimini açıkladı.

Türkiye’ye girişinin 20’nci yılına yaklaşan şirketin bugüne kadar yaptığı yatırımların reel değeri 480 milyar TL’yi aşmış durumda. Vodafone, Ekim ayında gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde verdiği teklifle 2025 yılında Türkiye’ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırımı gerçekleştirmişti.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G sürecine ilişkin, şirketin altyapı ve operasyon tarafında hazırlıklarını tamamladığını belirterek, “Vodafone’un global 5G tecrübesini Türkiye’deki uygulama gücümüzle birleştiriyoruz. Altyapıdan müşteri deneyimine kadar 5G’ye hazır bir yapıdayız” dedi.

5G için tarih: 1 Nisan 2026

Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde, 922 ilçede 5G hizmeti sunmayı planlıyor. Kapsama alanı ve kullanıcı sayısı açısından bu adımın Vodafone Grubu’nun dünya genelindeki en büyük 5G lansmanı olacağı öngörülüyor.

Son 5 yılda şebekesine 80 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Vodafone, bu dönemde şebeke kapasitesini 3 katın üzerine çıkardı. Aksoy, 5G’ye geçiş sürecinin sektörel yapı açısından da önem taşıdığına dikkat çekti ve ekledi: “5G sürecinin, sabit genişbant politikaları ve eşit altyapı erişimiyle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Gelirler ve FAVÖK’te artış

Vodafone Türkiye’nin Nisan–Eylül 2025 döneminde servis gelirleri 64,8 milyar TL, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise 23,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin mobil abone sayısı 25,5 milyon, sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon seviyesine ulaştı. Dijital kanallar üzerinden hizmet alan müşteri sayısı da artış gösterdi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis platformlarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken bu kanallar üzerinden aylık 430 milyon etkileşim kaydedildi. Mobil data kullanımı 2.721 petabyte seviyesine çıktı.

Müşteri kaybetme oranı

Aksoy, müşteri deneyimi tarafında 5G öncesinde iyileşme sağlandığını da belirtti. Yapay zeka tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeli sayesinde, şebeke kaynaklı müşteri şikayetlerinde 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında azalma gerçekleşti. Aksoy, şirketin son 5 yıldır en düşük müşteri kaybına sahip operatör konumunda olduğunu da sözlerine ekledi. Aksoy, bu alandaki çalışmalara ilişkin olarak, “Son bir yılda müşteri memnuniyeti anketlerimizde 8 puanlık bir artış var. 5G’ye bu tabloyla giriyoruz” diye konuştu.