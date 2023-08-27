Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı bir deniz kazası geçirmişti. Doğan Holding'ten bugün yeni bir açıklama geldi.

27.08.2023 10:02:550
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Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Doğan Holding'ten yapılan açıklamada Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. 

Açıklama şöyle: Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. 

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