YASED, Webinar ile özel yayın programı başlattı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) COP28 Özel Yayın Programı kapsamında hem fiziksel hem de çevrimiçi etkinlikler ile küresel sürdürülebilirlik gündemindeki en son gelişmeler, uluslararası yatırımcıların perspektifiyle paylaşılıyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından hazırlanan COP27’den COP28’e Webinar yayınının ilkinde, YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Güven Sak, COP27’deki ilerlemeler ve kazanımlar ile COP28’e giden yolda beklenen taahhütler hakkındaki değerlendirmelerini dinleyicilerle paylaştı. YASED, 28’inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP28 süreci boyunca yayınlayacağı özel yayınla üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek. Öte yandan, 10 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 12.00’de, Dubai’deki Türkiye Pavilyonu’nda COP28’e katılan YASED üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek “Uluslararası Yatırımcıların Küresel Sürdürülebilirlik Stratejileri ve İyi Uygulama Örnekleri: Türkiye Pavyonunda COP28’ Paneli’nde uluslararası yatırımcıların küresel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma politikaları ve stratejilerine ilişkin değerlendirmeleri ve iyi uygulama örnekleri ele alınacak.

Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) hedeflerine hız kazandırmak amacıyla bir araya gelen 28’inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP28’e 190’dan fazla ülkeden dünya lideri, hükümet temsilcisi, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılıyor. Bu çerçevede hazırlanan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) COP28 Özel Yayın Programı kapsamında hem fiziksel hem de çevrimiçi etkinlikler ile küresel sürdürülebilirlik gündemindeki en son gelişmeler, uluslararası yatırımcıların perspektifiyle paylaşılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan YASED Başkanı Engin Aksoy, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Sürdürülebilir Kalkınma-Yeşil Dönüşüm Platformu ile üyelerin sürdürülebilirlik girişimlerine katkıda bulunduklarını hatırlattı. Aksoy, “Türkiye’de bu dönüşüm için yatırım ihtiyacı çok yüksek. Dönüşümün önemli bir ayağının özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilinciyle bu platform aracılığıyla mevzuat çalışmalarının ve politikaların desteklenmesi, küresel gündemin takip edilmesi, YASED üyelerinin sürdürülebilirlik taahhütlerinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ile yeşil teknoloji odağında iş birliklerinin geliştirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. Engin Aksoy, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi ile net sıfır hedefi olan ülkeler arasına katılmasının önemli bir gelişme olduğunun altını çizerek, “YASED olarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm hazırlığına katkıda bulunacağımıza inanıyor ve tedarik zincirlerindeki dönüşümü önemsiyoruz. COP28 sürecinde üyelerimizi günü gününe gelişmelerden haberdar etmek için hazırladığımız özet yayına katkı veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, EN GÜÇLÜ KASIMIZ”

Webinar’ın ilk gününde bir konuşma yapan Güven Sak, 2015 yılında Paris Anlaşmasıyla bağlayıcı hedefler yerine ülkelerin kendi taahhütlerini ortaya koymaya başlamasıyla, COP sürecinin hız kazandığını söyledi. Sak, Afrika zirvesi olan COP27’de kayıp ve zarar konusunda kazanımlar beklenirken bu beklentilerin COP28’e de taşındığını hatırlatarak, ülkelerin iklim taahhütlerindeki ilerlemeyi ölçen Küresel Durum Değerlendirmesi’nin (Global Stocktake) ilk kez yapılacak olmasının COP28’in en önemli gelişmelerinden biri olduğunu belirtti.

YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova da konuşmasında, iklim gündeminde çok ciddi taahhütlerin paylaşıldığının, çevre politikalarının yatırım ve ticaret gündemine önemli yansımalarının olduğunun altını çizdi. Valandova, küresel uluslararası doğrudan yatırımlarda da yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların fosil yakıtlardaki yatırımları geçmesi ile pozitif gelişmelerin kaydedildiğini hatırlattı. Valandova, sürdürülebilir kalkınma gündeminin YASED üyelerinin güçlü kaslarından biri olduğunu hatırlatırken YASED üyesi uluslararası şirketlerin Türkiye’de 85 binden fazla firma ile doğrudan tedarik ilişkilerinin olduğunu vurguladı.

10 ARALIK’TA TÜRKİYE PAVYONUNDA ETKİNLİK DÜZENLENECEK

“Uluslararası Yatırımcıların Küresel Sürdürülebilirlik Stratejileri ve İyi Uygulama Örnekleri: Türkiye Pavyonunda COP28 Yan Etkinliği”, 10 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 12.00’de COP28’e katılan YASED üyelerinin katılımıyla, Dubai’deki Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek. Panelde, uluslararası yatırımcıların küresel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma politikaları ve stratejilerine ilişkin değerlendirmeleri ve iyi uygulama örnekleri ele alınacak. Etkinlik ayrıca YASED Insights platformunda ve YASED’in YouTube kanalında canlı yayınlanarak çevrimiçi erişime de açılacak. Etkinlikler, 14 Aralık tarihinde küresel ve Türkiye perspektifinde COP28’in sonuçlarının değerlendirileceği bir webinar ile son bulacak.