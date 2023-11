“Yeni dönem nasıl yönetilecek?” paneli

Etkinlik kapsamında Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak’ın moderatörlüğünde “Yeni dönem nasıl yönetilecek?” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile yeni dünya düzeninde büyümenin tekrar nasıl ateşlenebileceği tartışıldı.

Capital Dergisi ve Ekonomist Dergisi olarak HSBC Türkiye iş birliğiyle bugün başlattığımız “HSBC Premier Sohbetleri” kapsamında; "We Need to Talk About Inflation" kitabının yazarı, HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King, ekonomi sohbetinin ardından özel bir piyano dinletisiyle dinleyicilerine bir sürpriz yaptı.