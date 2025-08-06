Sicilya'yı anakaraya bağlayacak dünyanın en uzun tek açıklıklı köprüsünün inşası için onay verildi

İtalya hükümeti, Sicilya ile ana kara arasına inşa edilecek olan Messina Boğazı Köprüsü’ne nihai onayı verdi. İnşaat ihalesini alan konsorsiyumun üyeleri, Osman Gazi Köprüsü'nde de görev almıştı

CNN'in haberine göre yaklaşık 3,7 kilometre uzunluğundaki köprü projesi, İtalya’nın güney bölgelerinin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla 1960’lı yıllardan bu yana gündemdeydi. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümeti projeyi öncelikli yatırımlar arasına aldı. İnşaat ve çevre düzenlemeleri dahil olmak üzere önümüzdeki 10 yıl içinde 13,5 milyar euroluk bütçe ayrıldı.

Projeye nihai onay, Ekonomik Planlama ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlıklararası Komitesi (CIPESS) tarafından Roma’da düzenlenen toplantıda verildi.

Köprünün inşaat süreci, projeden sorumlu Messina Boğazı Şirketi’ne göre 2032 yılında tamamlanacak şekilde planlandı.

Köprü projesi, daha önce deprem riski, çevresel etkiler, maliyet aşımları ve organize suç örgütlerinin ihalelere sızabileceği endişeleri nedeniyle birçok kez askıya alınmıştı.

Bazı çevreci kuruluşlar projeye karşı Avrupa Birliği’ne şikayette bulundu. Bununla birlikte, mevcut feribot geçişine alternatif olacak hızlı kara ve demir yolu bağlantısının özellikle Sicilya ve güney bölgelerinde ekonomik canlılık sağlayacağı görüşü de kamuoyunda yer buluyor.

İnşaat ihalesi, İtalya’nın en büyük inşaat firması Webuild’in liderliğindeki Eurolink konsorsiyumuna verildi. Konsorsiyumda İspanyol Sacyr ve Japon IHI şirketleri de yer alıyor.

Webuild, projenin 100 binden fazla kişiye istihdam yaratabileceğini açıkladı. Konsorsiyum üyeleri daha önce Panama Kanalı genişletme projesi, Osman Gazi Köprüsü ve Japonya’daki Akashi asma köprüsü gibi büyük ölçekli projelerde de görev almıştı.