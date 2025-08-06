Bedelsiz sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu

6.08.2025 09:42:340
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Bedelsiz sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme

Açıklamaya göre, Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) ve Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

  • %900 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 29,6 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)

  • % 604,49502 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,982 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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