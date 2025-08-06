Bedelsiz sermaye artırımı yapan 2 hissenin fiyatında düzeltme

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu
Açıklamaya göre, Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) ve Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)
Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL)