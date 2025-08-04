Otomotiv satışlarında Temmuz ayında rekor artış

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu.

4.08.2025 09:46:360
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Otomotiv satışlarında Temmuz ayında rekor artış

Otomotiv satışları ÖTV düzenlemesi öncesinde aylık olarak yine 100 binin üzerinde gerçekleşti.

ODMD verilerine göre, Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Temmuz ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu.

Temmuz'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,71 artarak 84 bin 195 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,96 artarak 23 bin 523 adet olarak kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 56,7 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,1 arttı.

7 ayda satışlar 715 bini aştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 715 bin 695 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572 bin 198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143 bin 497 adet oldu.

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