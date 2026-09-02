"Yeni dönem OVP'nin detaylarını 6 Eylül'de paylaşacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın (OVP) detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2.09.2026 14:46:140
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"Yeni dönem OVP'nin detaylarını 6 Eylül'de paylaşacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP hazırlıkları kapsamında, iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."

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