Sika, Akkim satın alımını tamamladı

Sika, Türkiye merkezli ve sızdırmazlık ürünleri ile yapıştırıcılar alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren lider üreticilerden biri olan Akkim'in satın alımını tamamladı.

Akkim, 2025 yılında yaklaşık 220 milyon İsviçre Frangı net satış geliriyle faaliyet gösterdiği pazarlarda güçlü bir büyüme performansı sergiliyor. Şirket; Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlarda, yaygın ve güçlü dağıtım ağıyla geniş bir müşteri kitlesine hizmet veriyor. Güçlü Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen yenilikçi ve özgün formülasyonlara dayanan kapsamlı ürün portföyü, inşaat sektöründeki çok çeşitli uygulama ve teknolojilere yönelik çözümler sunuyor. Akkim’in üretim kapasitesi ve ihracat yetkinlikleri, Sika’nın sızdırmazlık ve yapıştırıcılar iş kolunda verimli bir üretim ve tedarik merkezi oluşturmasına katkı sağlarken uzun vadeli büyüme hedeflerini de destekliyor.

Satın almanın tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sika EMEA Bölge Müdürü Christoph Ganz, şunları söyledi: “Akkim'in Sika ailesine katılması, sızdırmazlık ve yapıştırıcılar alanındaki büyüme stratejimiz açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Güçlü markalarımızı, birbirini tamamlayan ürün portföylerimizi ve yetenekli ekiplerimizi bir araya getirerek müşterilerimize daha fazla değer sunmayı ve yeni pazarlarda büyüme fırsatlarını değerlendireceğiz. Akkim ekibini Sika ailesinde görmekten büyük mutluluk duyuyor, birlikte güçlü bir gelecek inşa edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.”