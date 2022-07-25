Yeni trend: Dijital göçebeler... 29 ülke özel vize sağlıyor

Dubai pek çok kişinin gözünde insan yapımı adalar ve gökdelenlerle dolu bir ülke olarak canlanır. Fakat çok yakında bu ülke dijital göçebeleriyle de nam salabilir. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin Mart ayında duyurduğu yeni bir vize türü, uzaktan çalışabilen binlerce kişiye bir yıllık oturma izni vermeyi hedefliyor. BAE böylece Avrupa ve Asya arasındaki stratejik önemini artırmayı da hedefliyor.

Yeni vizeyle birlikte dijital göçebeler Dubai’de oturum kartı alıp kamu hizmetlerinden faydalanırken başka ülkelerdeki işverenleri için çalışmaya devam edebiliyor; kolaylıkla banka hesabı açarken gelir vergisi ödemelerine de gerek kalmıyor.

Bu tür vizelerden önce dijital göçebeler yasal bir boşluktaydı. Gittikleri ülkelerde çalışma izinleri olmuyordu fakat zaten o ülkedeki bir şirket için de çalışmıyorlardı. Yeni vizeler bu kişilere yasal bir güvence sağlıyor.

29 ülkede dijital göçebelere yönelik çeşitli vizeler var

ABD merkezli düşünce kuruluşu Migration Policy Institute’un Haziran 2022 tarihli araştırmasına göre 29 ülkede dijital göçebelere yönelik çeşitli vizeler bulunuyor.

Bu trend pandeminin başında küçük ve ekonomisi turizme bağlı Avrupa ve Karayip ülkeleriyle başlamıştı. Şimdi ise Brezilya, BAE ve İtalya gibi ülkeler de bu kişileri ülkelerine çekmeyi hedefliyor. Bu ülkelerin hedefi, uzaktan çalışma yaygınlaşırken yeni fikirleri ve yetenekleri topraklarına çekmek, onların kazandığı dövizi ülkelerinde harcamalarını sağlamak.

Dijital göçebe vizesi için aranan şartlar ülkeden ülkeye değişiyor. Fakat genellikle uzaktan çalıştıklarına dair resmi bir belge, seyahat sigortası ve belli bir seviyenin üzerinde gelirlerinin olduğuna dair bir kanıt talep ediyor.

BAE aylık 5 bin dolar, Malta 2 bin 770 dolar, Brezilya ise 1.500 dolardan fazla kazananlara bu vizeyi veriyor. Bazı ülkeler de 200 dolardan 2 bin dolara kadar değişen oranlarda başvuru ücreti alıyor. Bunun karşılığında altı aydan iki yıla kadar vize alınabiliyor. Arjantin başvuru ücretinin karşılığında konaklama ve ofis paylaşım alanlarında indirim ile Arjantin Havayolları’nda özel fiyatlar sunuyor.

İtalya'nın stratejisi

İtalya’daki Beş Yıldız Hareketi’nden milletvekili Luca Carabetta, İtalya’nın diğer ülkelerdeki dijital göçebe vizelerini inceleyerek bunların en iyi özelliklerini bir araya getiren bir vize hazırlığında olduğunu belirtiyor. En geç Eylül ayında başlayacağını söylediği bu vizenin küresel dijital göçebelerin yüzde beşini İtalya’ya çekmesini umduğunu söylüyor. Carabetta’nın hesaplamalarına göre dünyada 40 milyon dijital göçebe bulunuyor.

“Dijital göçebeler mimariden mühendisliğe kadar pek çok bilgiyi ülkemize taşıyabilir, bu nedenle ülke dışından yeni yetenekleri çekmenin iyi bir yolu bu” diyen Carabetta, Avrupa’nın en yaşlı ülkesinin bu sayede gençleri İtalya’ya çekebileceğini, bu kişilerin ilerleyen süreçte İtalya’da kalıcı bir hayata geçmeyi de isteyebileceğini söylüyor: “Evet esas hedefimiz onları misafir olarak davet etmek fakat onlara burada kalıcı olma imkanı da tanımak istiyoruz.”

Carabetta İtalya’nın bu vizeye hazırlanmak için bilişim ağları, ulaşımın ve altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda bir milyon eurodan fazla yatırım yaptığını belirtiyor. Özellikle kırsal kesime yapılan yatırımlarla dijital göçebelerin kırsala yerleşip o bölgelerin ekonomisine katkı vermesi umuluyor. Venedik ve Floransa gibi kentler ise şimdiden bu kişilerin uyumu için programlar başlatmış durumda.

Büyük ekonomiler de bu akıma katılacak

Harvard Business School’da çalışma coğrafyasının değişimi üzerine araştırmalar yapan Prithwiraj Choudhury, İtalya gibi ülkelerin bundan büyük kazanç elde edeceğini düşünüyor: Dijital göçebeler yaşadıkları bölgeye dolar getiriyor. Daha da önemlisi yerel girişimcilerle bağlantılar kuruyor.” Choudhury yakında büyük ekonomilerin de bu yarışta geri kalmamak için dijital göçebe vizesi çıkarabileceğini söylüyor. Bu kişiler için en iyi ortamı hazırlayan ülkenin en kârlı çıkacak ülke olacağı görüşünde.