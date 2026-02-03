"Yükseliş geçici, dezenflasyon süreci devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurların belirleyici olduğunu bildirdi.

3.02.2026 11:54:180
Paylaş Tweet Paylaş
"Yükseliş geçici, dezenflasyon süreci devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

-TÜİK 2026 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyona etki eden unsurlara işaret eden Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Kira enflasyonu azaldı

Şimşek, yıllık hizmet enflasyonundaki düşüşün 21 aydır aralıksız devam ettiğine, temel mal enflasyonunun yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."




Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hacıoğlu Holding çatısı altında stratejik yapılanma

Hacıoğlu Holding çatısı altında stratejik yapılanma

Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi

Altınay Savunma Teknolojileri ve DASAL Katar’da ileri teknoloji çözümlerini sergiledi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Şubat 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Şubat 2026)

Yorum Yaz