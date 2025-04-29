“2. yarıda yukarı hareket görebiliriz”

Talip Yılmaz

Yüksek faiz ortamı sabit getirili TL varlıklara olan ilgiyi artırırken borsada yukarı hareketler sınırlı. Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü ATILLA ESEN, “Yılın ikinci yarısında faizin düşüş eğilimiyle birlikte borsada yukarı hareket görebiliriz. Yılın ilk yarısı ise biriktirme dönemi” diyor.

Global piyasalarda, 2025 yılının ilk yarısında ABD başkanlık koltuğuna oturan Trump’ın aksiyonları takip edilecek. Ekonomik tarafta gümrük tarifeleri ve vergi indirimlerinin yanı sıra dış politikada mülteci süreci ve sınır komşularıyla ilişkiler, jeopolitik riskler konusunda Ukrayna/ Rusya, İsrail-Gazze ve Suriye süreçlerine ilişkin gelişmeler etkili olacak. Uzun süredir devam eden jeopolitik riskler tarafındaki gelişmelerde atılacak olası olumlu adımlara dikkat çeken Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, “Bu gelişmeler Türkiye tarafında ticaret ve ihracat anlamında iç ekonomiyi destekleyerek moral verebilir. Ayrıca yurt içinde faiz indirim sürecini ekstra destekleyebilir” diyor. Esen, bu sayede borsada yılın ikinci yarısında yukarı hareketlerin başlayabileceğini anlatıyor. Esen’in piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

Yılın ilk yarısında borsa tarafında nasıl bir performans bekliyorsunuz? Yeniden bir yukarı hareket başlayabilir mi?

Şirket değerlemelerine bakıldığında özellikle ana hisselerin çoğunda değerlemeler düşük kaldı. Ancak momentumun zayıf olması, faiz indirim sürecinin mart ayından sonra hızlanma ihtimali ve 2024 bilançolarının zayıf seyri, kısa vadede yükseliş hareketinin başlamasının önündeki ana engeller. Bu sebeple yılın ilk yarısı, doğru hisselerde kademeli pozisyon açma ve pozisyon artırma dönemi gibi değerlendirilebilir. Nisan, mayıs aylarından itibaren faiz indirim döngüsünün hızlanması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısında faiz oranları, TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki yatırımcıları tatmin etme noktasından uzaklaşacaktır. Borsanın önemli bir alternatifi olan TL mevduat ve para piyasası fonlarına ilginin azalma eğilimiyle birlikte hisseye olan ilgi artacaktır. Bu nedenle yılın ilk yarısında doğru hisselerde alınan pozisyonlar için kâr satışı yoluna gidilebilir.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payında ne zaman artış eğilimi görülür?

Yabancı yatırımcılar için tahvil piyasalarında faiz indirim sürecinden kaynaklı bir getiri alternatifi varmış gibi görünüyor. Buradaki beklentinin kuvvetlenmesi sonrasında, özellikle 2025 yılı şirket kârlılık süreçlerinin daha olumluya dönmesi durumunda, hisse bazlı seçici hareketler ön plana çıkacaktır.

Çok sayıda şirket halka açılmak için sırada. Halka arzlarda beklendiği gibi yoğun bir yıl olur mu? Bunun piyasaya etkisi ne olur?

Şirketler tarafında ‘arz ilgisi’ devam ediyor. Ancak son dönemde yurt içi yatırımcı ilgisi tarafında hem bedelli sermaye artırımları hem 2020 yılından bu yana gerçekleşen tüm halka arzların yerli yatırımcı talebiyle karşılanması sebebiyle talep tarafında ‘yorgunluk’ emaresi hissediliyor. Son dört yılda yurt dışında teknoloji ve yapay zeka hisseleri hareketliyken Borsa İstanbul’da savunma sanayi haricinde katma değer yaratan ve teknoloji ağırlıklı şirketlerin az olması sebebiyle dünya borsalarında gerçekleşen bu hareketten yeterli pay alamadık. Bundan sonraki dönemde halka arzlara olan ilgide sektörel bazda ayrışma görebiliriz.

Dolar/TL’de yılın ilk yarısında da stabil durum devam eder mi?

TL tarafında reel olarak getiri sunulduğu sürece dolarda normal dışı bir hareket görmek mantıklı olmaz. Geçen yıla göre yabancı para talebinde bir miktar artış olması beklense de mevcut şartlar değişmediği sürece TL, faiz indirimlerinin devamı ve kur korumalı mevduattaki dönüşlerin de etkisiyle dolar/ TL’de trend değişimi beklemiyoruz. Yılın ilk yarısı 36-38 TL bandında tamamlanır.

TCMB, faiz politikasında yılın ilk yarısında nasıl hareket eder? Yılın ilk yarısı sonunda politika faizi ne olur?

Merkez Bankası kendine düşen her adımı atıyor ve normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte özellikle nisan ayından itibaren ‘baz ve yaz’ etkisi sebebiyle hem enflasyonda hem algıda iyileşme görülebilir. Yaz aylarında bu algıyla beraber politika faizinde yüzde 35 altı oranların görülmesi matematiksel olarak mantıklı görünüyor.

Altın yatırımcısı 2024’te kazandı. Bu yıl da trend devam eder mi?

Ons altın tarafında 2.300-2.400 dolar bandından başlayan hareket, özellikle Trump belirsizliğiyle birlikte 2.950-3.000 dolar bandı hareketinin gerçekleşmesini sağladı. Ancak hareketin hızlı olması, yatırımcıların bir miktar daha temkinli tarafa geçmesine sebep oluyor. Bundan sonraki dönemde hem FED’in faiz indirim süreci hem Trump’ın jeopolitik riskler konusunda atacağı adımlar, altın ons tarafında algıyı netleştirecek. Yeni zirve fiyatlarda biraz daha temkinli olunması mantıklı olur.

Tüm bu beklentileriniz paralelinde yılın ilk yarısı için portföyde nasıl bir dağılım olmalı? Yatırımcılara neler tavsiye ediyorsunuz?

Yüzde 50 mevduat/para piyasası fonunun yanı sıra yüzde 25 altın yüzde 25 hisse önerisiyle yıla başlamıştık. Faizlerin kademeli azalacak olması sebebiyle nisan-mayıs aylarına kadar mevduat ve para piyasası fonu rakamını yüksek beklemekle birlikte bu aylardan itibaren kademeli olarak hisse ya da diğer alternatiflerin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.



“YENİ YAPININ İNŞASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



“İştiraklerimiz Dünya Katılım Bankası, AHL Pay ve Ahlatcı Portfoy ile gerçekleştireceğimiz entegrasyonlar çok önemli. Bu entegrasyonlar sayesinde hisse senedi aracılık hizmetiyle sınırlı kalmadan, altın başta olmak üzere değerli metallerde fiziki ve kaydi alım/satım fırsatı sunacağız. Banka aracı kurumu olarak katılım endeksi hassasiyetine sahip müşterilerimize tüm bankacılık hizmetlerini önerebileceğiz. Faaliyet izin süreciyle birlikte Ahlatcı Portföy’ün fonları da ürün listemizde olacak. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hizmet verebilecek bir yapının inşası için çalışıyoruz.”







