BİST’ten dün üç hisseye tedbir kararı geldi

BİST’in Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan yaptığı bildirimde, üç hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 31 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) ve Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında HUBVC.E payları 03/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GUNDG.E paylarında 03/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (BINBN) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BINBN.E payları 03/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.