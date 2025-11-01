Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (27-31 Ekim)

İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,27 oranında değer kazancıyla 10 bin 971,52 puandan bitirdi. Endeks, 27-31 Ekim 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 816,89, en yüksek ise 10 bin 994,41 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca hareketli bir gündem etkili olurken, bilanço döneminin fiyatlamalarda hisse bazlı oynaklıkları da artırdığı bir takvim vardı. Hafta boyunca izlenen veriler de BIST 100 endeksin üzerinde etkili oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,33 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi de yüzde 2,89 oranında yükseldi.

İşte haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 26,52 artışla Margün Enerji (MAGEN) oldu. Onu yüzde 15,11 ile Borusan Boru Sanayi (BRSAN) ve yüzde 13,29 ile 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) takip etti.

İşte en çok kaybettiren hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 10,24 ile Grainturk Holding (GRTHO), yüzde 7,97 ile Trabzonspor (TSPOR) ve yüzde 6,99 ile Bim Mağazalar (BIMAS) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde de 928 milyar 416 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) öne çıkarken, 565 milyar 320 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 466 milyar 200 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

- Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,96 düşüşle 5 bin 431,4 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,95 azalışla 36 bin 640 liraya indi.

Doların satış fiyatı ise yüzde 0,19 artarak 42,0490 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,59 azalarak 48,5610 lira oldu.

Geçen hafta 56,0330 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,50 düşüşle 55,1920 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,95 kayıpla 52,3350 liradan alıcı buldu.