DHL Group, Türkiye'ye yatırımlarına devam edecek

Almanya merkezli DHL Group’un Kurumsal Kamu ve Halkla İlişkiler Yönetimi Başkan Yardımcısı Volker Ratzmann, "MNG Kargo'yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldık ve şimdi Türkiye'ye büyük miktarda yatırım yapacağız." dedi.

2.11.2025 22:27:310
Almanya merkezli DHL Group’un Kurumsal Kamu ve Halkla İlişkiler Yönetimi Başkan Yardımcısı Volker Ratzmann, Türkiye'nin kendileri için önemli lojistik merkezi olduğunu belirterek, “Türkiye'nin lojistik alanında en önemli şirketlerinden biri olan MNG Kargo'yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldık ve şimdi Türkiye'ye büyük miktarda yatırım yapacağız.” dedi.

Ratzmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel bir lojistik sağlayıcı olarak Türkiye'nin kendileri için önemli merkez ve ülke olduğunu söyledi.

Bu nedenle Türkiye'nin lojistik alanında en önemli şirketlerinden biri olan MNG Kargo'yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldıklarını ifade eden Ratzmann, "Şimdi Türkiye'ye büyük miktarda yatırım yapacağız.” diye konuştu.

"İlk başta 50 milyon dolarlık bir yatırım daha yapmayı planlıyoruz"

Ratzmann, ilk başta Türkiye’ye tedarik zincirlerini ve ihtiyaçları olan lojistik değişiklikleri oluşturmak için 50 milyon dolarlık bir yatırım daha yapmayı planladıklarını aktararak, “Türkiye'nin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor. Bu nedenle büyüme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu tüm malları sunmak için böyle bir yere ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Jeopolitik durumun, gümrük tarifelerinin ve küresel ekonomideki belirsizliğin işlerini etkilediğini belirten Ratzmann, şunları kaydetti:

“Özellikle belirsizlik işimizi etkiliyor, ama biz oldukça iyi idare ediyoruz. Bunu başardık çünkü tüm bu zorlukları ve sorunları nasıl ele alacağını bilen birçok uzmana sahibiz. Ama bence tüm küresel ekonomi, herhangi bir şeyin büyümesi için daha fazla kesinlik ve daha istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyuyor.”

