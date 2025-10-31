30 Ekim tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin sermaye artırımına, 3 borçlanma aracı ihracına ve çeşitli yatırım fonlarının kuruluşuna onay verdi.

31.10.2025
SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ’nin sermayesini 1 milyar liradan 1 milyar 78 milyon 290 bin 9 liraya yükseltmesine izin verdi.

Borçlanma araçları kapsamında, Birikim Varlık Yönetim AŞ’nin 3 milyar liralık, Koç Finansman AŞ’nin 2 milyar 565 milyon liralık ve Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ihraç başvuruları onaylandı.

Kurul, ayrıca Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin vererek, fonun 5 milyar liralık paylarının kayda alınmasına karar verdi.

Tacirler Portföy Yönetimi AŞ’nin "Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu", BV Portföy Yönetimi AŞ’nin "Boğaziçi Ventures İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve Neo Portföy Yönetimi AŞ'nin "On Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluş talepleri de Kurul tarafından olumlu karşılandı.

SPK, 3 tüzel ve 3 gerçek kişiye toplam 4 milyon 358 bin 791 lira idari para cezası kesti.

